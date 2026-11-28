Una mujer de Florida fue arrestada tras presuntamente asesinar a su esposo el Día de Acción de Gracias, llamar al 911 y esperar a que llegaran las autoridades a su casa.

Shannon Driggers, de 50 años y residente de Lakeland, Florida, fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado el viernes 27 de noviembre, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Polk en un comunicado.

Las autoridades indicaron que Driggers llamó al 911 aproximadamente a las 8:30 p.m. hora local del jueves 26 de noviembre, informando a la operadora que le había disparado a su esposo y que estaba esperando la llegada de la policía.

Agentes y personal médico de emergencia acudieron al domicilio, donde encontraron al esposo de Driggers muerto por múltiples heridas de bala. Driggers esperaba afuera, en la entrada de la casa.

Durante un interrogatorio posterior con detectives de homicidios, Driggers supuestamente reconoció haberle disparado a su esposo, pero ofreció versiones contradictorias sobre las circunstancias de su muerte, según las autoridades.

Los investigadores determinaron que el homicidio fue presuntamente premeditado, basándose en las pruebas físicas recabadas en el lugar de los hechos, la naturaleza de las lesiones de la víctima y las declaraciones que Driggers hizo a los detectives.

“La sospechosa llamó al 911 y nos dijo que le había disparado a su esposo. Tras llegar al lugar e investigar, quedó claro que así fue”, declaró el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, en el comunicado.

“Asesinó a su esposo el Día de Acción de Gracias, intencionalmente y con premeditación”, añadió.

Driggers fue detenida y trasladada al Centro de Procesamiento de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, según informaron las autoridades.

Las autoridades no revelaron la identidad de la víctima ni el posible móvil del homicidio.

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