Un hombre acusado de asesinato en Florida ofreció confesar a cambio de un sándwich de carne y queso

Un hombre de Florida, acusado de asesinar y descuartizar a una mujer, le dijo a un juez que se declararía culpable si le daban un sándwich de carne y queso.

Robert Kessler, de 74 años, compareció ante el juez del circuito de Hillsborough, Nick Nazaretian, el lunes 26 de octubre para la selección del jurado en su juicio por asesinato, relacionado con la muerte de Stephanie Crone-Overholt, de 47 años, ocurrida en 2021.

Nazaretian le dijo que podía declararse culpable sin condiciones y recibir “cadena perpetua y acabar con todo”, a lo que Kessler reflexionó durante unos segundos, según un video de la audiencia.

“Lo haría por un sándwich de carne y queso estilo Filadelfia, una ración de papas fritas y una Pepsi”, dijo Kessler ante el tribunal.

Después de que el juez le pidiera que confirmara, Kessler insistió: “Un sándwich de carne y queso estilo Filadelfia con cebolla, mayonesa, papas fritas y 570 gramos de pimientos”.

Philly cheesesteak, fries, and a 20 oz Pepsi. – The craziest hearing happened this morning. Robert Kessler, who is now blind (can see shapes), had at one time said he couldn't stand trial because he couldn't see his accusers (not kidding). Then filed last week to waive his? pic.twitter.com/NEmwqbmDKL — Cathy Russon (@cathyrusson) October 26, 2026

Añadió que estaba dispuesto a aceptar el trato “para ahorrarle dinero a los contribuyentes”. “Obviamente, no puedo darles comida a las personas para que se declaren culpables”, dijo el juez. “Eso sería incorrecto en mil sentidos. Puedo garantizarles que podrán almorzar hoy, pero no puedo garantizarles qué será”.

Más adelante en el video, Kessler le pregunta al juez si pueden proceder con la selección del jurado.

“No quiero declararme culpable”, dijo. “Solo elijan al jurado. Quiero este sándwich de queso. Si me lo dan, podría intentarlo, pero no lo voy a conseguir”.

Kessler ha decidido representarse a sí mismo en el juicio, según la Fiscalía del Condado de Hillsborough. Se enfrenta a cargos de asesinato en primer grado y profanación de cadáver, según los registros en línea consultados por People.

Los restos desmembrados de Crone-Overholt fueron encontrados en la bahía de McKay por pescadores en noviembre de 2021, según una declaración jurada.

Al menos tres testigos vieron a un hombre que coincidía con la descripción de Kessler arrojando bolsas de basura a la bahía. Crone-Overholt se había estado quedando con Kessler y su hija días antes de su desaparición.

La hija de Kessler declaró posteriormente a las autoridades que los había visto discutir antes de su desaparición y que Crone-Overholt le había pedido 200 dólares para que ella se fuera, según consta en la declaración jurada.

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