Dan cadena perpetua a presunto “curandero” por el asesinato de una mujer desaparecida en Florida

Más de seis años después de la desaparición de Leila Cavett en Florida, el hombre condenado por su asesinato ha sido sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras su familia sigue esperando respuestas sobre lo sucedido a la joven madre.

Shannon Ryan, quien se ha descrito a sí mismo como un curandero, recibió la sentencia el viernes 23 de octubre, según informaron CBS Miami, NBC 6 Miami y el South Florida Sun Sentinel.

Un jurado lo declaró culpable de asesinato en segundo grado en septiembre. Cavett, quien tenía 21 años cuando desapareció en julio de 2020, nunca ha sido encontrada.

Durante la audiencia de sentencia de Ryan el viernes, los familiares de Cavett le pidieron que les dijera qué le sucedió, con la esperanza de poder finalmente traer sus restos a casa y darles un entierro digno.

“Mi hermana era más que una víctima; era una hija, una hermana y, sobre todo, una madre”, dijo su hermana, Gina Cavett, en el tribunal, según CBS Miami.

Su hermano, Curtis Cavett Jr., también presionó a Ryan para obtener información. “Quiero la verdad. Quiero saber qué le hiciste a mi hermana. Quiero saber dónde está”, dijo.

Ryan, de 44 años, se negó a hacer declaraciones antes de que el juez dictara sentencia, según el medio. Planea apelar su condena, según los medios, y tiene 30 días para presentar una moción.

Cavett estaba de visita en el sur de Florida, procedente de Georgia, cuando desapareció. Fue vista por última vez el 25 de julio de 2020, y su hijo fue encontrado solo al día siguiente.

Su camioneta Chevrolet blanca fue hallada posteriormente en el estacionamiento de un Walmart cerca del límite entre Miramar y Hollywood, Florida.

Al no haberse recuperado el cuerpo, la fiscalía se basó en pruebas circunstanciales y grabaciones de vigilancia para fundamentar su caso.

Documentos judiciales citados en informes anteriores describían imágenes que mostraban a Ryan llevando una gran bolsa de basura a un contenedor de una gasolinera cerca del lugar donde Cavett fue vista por última vez.

Los investigadores también indicaron que compró artículos como bolsas de basura y un eliminador de olores para alfombras en la época de su desaparición.

Ryan también tiene antecedentes penales por delitos graves en Alabama, incluyendo robo en tercer grado y allanamiento de morada en un vehículo, los cuales, según sus abogados, no deberían tenerse en cuenta para la determinación de su sentencia.

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