Mujer de 76 años en Georgia mató a su exmarido y a su novia más joven porque no aprobaba su relación

Una mujer de 76 años fue arrestada en Georgia, Estados Unidos, acusada de asesinar a su exesposo y a la pareja sentimental de este, presuntamente porque no aceptaba su relación. El tiroteo ocurrió el lunes 19 de octubre en una vivienda ubicada en McNatt Falls Road, en la localidad de Uvalda, en el condado de Toombs.

La sospechosa, identificada como Grace Edge, habría irrumpido en la casa y disparado varias veces contra Wallace Truman Edge, de 75 años, y Pamela Cook, de 40, según informaron las autoridades.

Ambas víctimas recibieron en conjunto cuatro impactos de bala y fueron declaradas muertas en el lugar, de acuerdo con la información difundida por la estación de televisión WTOC.

Durante el ataque también resultó herida Diane Cook, de 55 años y madre de Pamela, quien se encontraba dentro de la vivienda. La mujer recibió un disparo en un brazo y sufrió una lesión que no ponía en peligro su vida.

La relación sentimental habría sido el motivo del ataque

El alguacil del condado de Toombs, Jordan Kight, indicó que Grace y Wallace Edge llevaban más de una década divorciados, aunque habían mantenido una relación intermitente a lo largo de los años.

La situación habría cambiado cuando Wallace comenzó a salir con Pamela Cook, de 40 años.

“Él había comenzado a salir con Pamela y, según la información que recibimos, parece que Grace no aceptaba la situación”, declaró Kight a WTOC.

De acuerdo con el medio, Diane Cook llamó al servicio de emergencias 911 durante el tiroteo. En la comunicación, describió que la agresora había entrado en la casa y comenzado a disparar sin que se produjera una discusión previa.

“Ella simplemente entró y empezó a disparar”, dijo la mujer a la operadora, según la transcripción citada por la estación de televisión.

Las autoridades señalaron que la pareja divorciada había protagonizado incidentes anteriores que requirieron llamadas a la Policía. Ambos se habían denunciado mutuamente por disputas domésticas y otros conflictos, aunque, según el reporte, no se habían producido arrestos por esos episodios.

La sospechosa se entregó en la oficina del alguacil

Grace Edge fue detenida poco después del tiroteo. Según el alguacil Kight, los investigadores creen que condujo directamente desde la vivienda hasta la oficina de la Policía del condado.

La mujer enfrenta siete cargos relacionados con el doble homicidio: dos por asesinato con malicia (malice murder), dos por asesinato y tres por agresión agravada.

Permanece detenida en el Centro de Detención del Condado de Toombs mientras espera su primera comparecencia ante un tribunal, informaron las autoridades.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar los detalles de los hechos que precedieron al tiroteo.

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