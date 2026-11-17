Un hombre de Florida presuntamente intentó planear el asesinato de un niño de 11 años y su madre, ofreciendo a otro recluso $10,000 dólares para llevar a cabo el plan con el fin de impedir que el niño testificara en su contra en un caso penal, según informaron las autoridades.

Carlos Manuel Miranda-Berrios, de 30 años y residente de Kissimmee, fue acusado tras una investigación sobre el presunto plan de asesinato por encargo, anunció la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola.

Los investigadores indicaron que el niño estaba vinculado a un caso pendiente que involucraba a Miranda-Berrios y que estaba siendo investigado por el Departamento de Policía de Kissimmee.

Dado que se esperaba que el niño testificara, Miranda-Berrios presuntamente intentó asesinarlo antes de que pudiera declarar. También ofreció pagar para que mataran a la madre del niño si intentaba intervenir, detalló la oficina del sheriff.

Según informó FOX35, citando una orden de arresto, el pago propuesto se dividiría en dos partes: $5,000 dólares por el asesinato del niño y otros $5,000 por el de su madre. El plan, según el medio, consistía en secuestrar al niño, agredirlo sexualmente, dispararle, quemar su cuerpo y esparcir sus cenizas en un lago.

MAN CHARGED IN MURDER-FOR-HIRE PLOT



Osceola County



Carlos Manuel Miranda-Berrios (2/11/1996), Kissimmee, has been charged following an extensive investigation into a murder-for-hire plot targeting a juvenile in a pending criminal case that is being investigated by the Kissimmee? pic.twitter.com/NyCyiIhBHk — Osceola County Sheriff's Office (@OsceolaSheriff) November 16, 2026

Los detectives descubrieron que Miranda-Berrios había compartido información sobre las víctimas, discutido cómo se pagaría el dinero y exigido pruebas de que los asesinatos se habían cometido, según la oficina del sheriff. Los investigadores también determinaron que continuó intentando coordinar los crímenes incluso después de ser encarcelado.

El caso salió a la luz después de que Miranda-Berrios llamara al 911 para denunciar que alguien lo había golpeado en la cara por las acusaciones relacionadas con el niño, informó FOX35. El sheriff del condado de Osceola, Chris Blackmon, describió posteriormente el presunto plan como uno destinado a infligir un sufrimiento extremo.

“Berrios planeaba secuestrar al niño, someterlo a actos atroces y asesinarlo de una manera que le causara un sufrimiento extremo”, declaró Blackmon a FOX35. “Berrios continuó intentando facilitar los crímenes planeados mientras estaba encarcelado”.

Las acusaciones se derivan de un caso aparte que lleva varios años pendiente. Miranda-Berrios fue arrestado inicialmente en 2022 por cargos de pornografía infantil, según informó el medio. Su caso se retrasó mientras permanecía en AdventHealth recibiendo tratamiento para recuperar su capacidad mental para ser juzgado.

Mientras estaba en libertad bajo fianza, fue acusado posteriormente de agredir sexualmente al niño de 11 años. Durante esa investigación, la policía de Kissimmee encontró más pornografía infantil en su teléfono, lo que llevó a un juez a revocar su fianza.

Miranda-Berrios enfrenta ahora dos cargos de instigación al asesinato, dos de intento de asesinato, manipulación de una víctima, instigación a cometer un delito sexual con violencia contra un menor e instigación al secuestro de un menor, según informó la oficina del sheriff.

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