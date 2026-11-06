El responsable del tiroteo en una sede de Citibank en Florida lanzó una amenaza 3 horas antes

Las autoridades identificaron al sospechoso del tiroteo en una sucursal de Citibank en Florida como Jacob Pearson, alegando que abrió fuego tras ser citado por un caso de deuda de menor cuantía.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough (HCSO) identificó a Pearson, de 35 años, como el sospechoso en una conferencia de prensa el 5 de noviembre. Pearson, casado y padre de un hijo, sin antecedentes penales, “atacó ayer a empleados de Citibank, responsabilizándolos de su deuda”, declaró el sheriff Chad Chronister.

Pearson “amenazó a Citibank tras ser contactado por una citación judicial relacionada con una deuda de aproximadamente $2,500 dólares”, según un comunicado de prensa de la HCSO publicado el jueves.

En la conferencia de prensa, Chronister describió a Pearson como “furioso” por la citación judicial. Había sido citado a comparecer en febrero para una audiencia preliminar en el caso de menor cuantía.

Chronister declaró que, horas antes del tiroteo mortal, Pearson amenazó con violencia a la empresa, llamando al despacho del abogado y diciendo: “A menos que quieran que vaya allí con mi AR-15, mi chaleco antibalas y mi locura, cancelen este juicio. ¿Me entienden? Están a solo una hora y tres minutos, así que lo último que quieren es meterse conmigo”.

En respuesta a las amenazas de Pearson, el despacho del abogado contactó al jefe de seguridad de Citibank. El personal de seguridad de la empresa alertó entonces al Departamento de Policía de Orlando (OPD). El departamento intentó verificar el estado de Pearson, pero al llegar a su domicilio en Orlando, ya no estaba.

Las autoridades preguntaron a su esposa por su paradero, pero ella no lo sabía, según Chronister, quien añadió que les informó que Pearson “parecía estar enfadado”.

La policía de Orlando (OPD) transmitió la información al personal de seguridad de Citibank, quienes a su vez reportaron la amenaza a la Oficina del Sheriff del Condado de Harris (HCSO), indicando que desconocían su paradero y si tenía intención de llevar a cabo sus amenazas.

Mientras dos agentes de la HCSO se dirigían a la oficina de Citibank, Pearson condujo su auto a través de una puerta de seguridad antes de salir armado con su rifle, según Chronister. El equipo de seguridad escuchó entonces disparos en el patio.

Chronister declaró que Pearson se acercó a la primera empleada de Citibank que vio, Leanne Selman, de 41 años, y le disparó tres veces. Su rifle comenzó a fallar, lo que lo obligó a regresar a su auto para buscar su pistola. “Se acercó a la víctima, que intentaba arrastrarse para salvar su vida, y la ejecutó”, dijo Chronister.

Mientras se oían los disparos, el guardia de seguridad John Fraley se posicionó en el baño de hombres para confrontar a Pearson. Una vez que Pearson entró en la cafetería de la oficina, el guardia de seguridad de 38 años lo confrontó y le disparó cinco veces.

Pearson fue trasladado a un hospital local, donde falleció. Selman, quien trabajó como asesor de capacitación para los Servicios de Seguridad e Investigación de Citibank durante nueve años, fue declarado muerto en el lugar.

Fraley, cuyo cargo oficial es Vicepresidente y Analista Principal de Inteligencia, ha sido reconocido como un héroe, “así de simple”, dijo Chronister.

“En un momento en que la mayoría de las personas huirían del peligro, este guardia corrió hacia él y neutralizó la amenaza a los pocos minutos de los primeros disparos”, dijo Chronister.

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