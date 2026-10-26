Arrestan a adolescente de 15 años por tiroteo cerca de universidad en Florida que dejó 12 heridos

La policía de Tallahassee, Florida, anunció este lunes 26 de octubre la detención de un adolescente de 15 años presuntamente involucrado en un tiroteo ocurrido durante el fin de semana cerca de la Universidad Florida A&M (FAMU), que dejó 12 personas heridas, entre ellas seis menores de edad.

El sospechoso fue arrestado el domingo y enfrentará 11 cargos de intento de asesinato en segundo grado y uno por posesión de un arma de fuego siendo un menor con antecedentes de delincuencia, informó el Departamento de Policía de Tallahassee.

El ataque ocurrió la noche del sábado 24 de octubre, cerca de la intersección de Perry Street y Manatee Street, en las inmediaciones del estadio Bragg Memorial de la universidad.

De las 12 personas lesionadas, 11 recibieron impactos de bala, mientras que la duodécima sufrió heridas cuando intentaba escapar del lugar.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa y que podrían producirse más arrestos.

Una discusión habría desencadenado el tiroteo

Según los primeros resultados de la investigación, el incidente comenzó con un altercado físico entre varias personas cerca del estadio universitario.

La policía considera que el enfrentamiento estuvo relacionado con una disputa entre individuos que se conocían.

“Los detectives creen que el incidente se originó por una disputa entre personas que se conocían. En esta etapa de la investigación, ninguna de las víctimas parece haber sido un objetivo previsto”, señaló el Departamento de Policía de Tallahassee.

Las autoridades no han revelado qué provocó la discusión ni cuántas personas participaron directamente en el enfrentamiento.

Tampoco han precisado si el adolescente detenido fue la única persona que disparó durante el incidente.

El tiroteo ocurrió durante un fin de semana de celebraciones universitarias, cuando estudiantes, graduados y visitantes participaban en actividades relacionadas con el homecoming de Florida A&M.

Aunque el ataque se produjo cerca de las instalaciones universitarias, las autoridades confirmaron que ocurrió fuera del campus.

Seis menores de edad entre los 12 heridos

El jefe de la Policía de Tallahassee, Lawrence Revell, informó durante una conferencia de prensa que la víctima más joven tenía 11 años.

“Sabemos que nuestra víctima más joven tiene 11 años. Al menos tres de nuestros heridos sufrieron lesiones graves y uno de ellos se encuentra en estado crítico”, explicó inicialmente.

Revell también indicó que ocho personas habían sido reportadas en condición estable durante el primer balance.

En una actualización divulgada el domingo por la mañana, la policía señaló que seis de los afectados continuaban hospitalizados, incluido uno en estado crítico.

Otros cinco pacientes que habían sufrido heridas de bala ya habían recibido el alta médica.

La persona restante, que no fue alcanzada por los disparos, era la abuela de una de las víctimas.

Según el jefe policial, la mujer resultó lesionada mientras intentaba huir de la escena.

Las autoridades no han divulgado las identidades de los heridos ni ofrecido detalles adicionales sobre la evolución de sus condiciones médicas.

Adolescente enfrentará 11 cargos de intento de asesinato

La detención del sospechoso se produjo el domingo, un día después del tiroteo, aunque las autoridades hicieron pública la información el lunes por la mañana.

La policía confirmó que el adolescente, cuya identidad no fue revelada debido a su edad, enfrentará 11 cargos de intento de asesinato en segundo grado.

También se le imputará posesión de un arma de fuego por parte de un menor con antecedentes de delincuencia, según la formulación del cargo anunciada por las autoridades.

El Departamento de Policía de Tallahassee no informó dónde fue detenido el sospechoso ni qué pruebas condujeron a su arresto.

Los investigadores continúan recopilando evidencias y entrevistando a posibles testigos para establecer la participación de otras personas.

La institución advirtió que el caso permanece abierto y activo, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

“Lo que debía ser una celebración terminó en una noche de miedo”

El jefe policial Lawrence Revell lamentó que un fin de semana de actividades universitarias terminara marcado por la violencia.

“Lo que debería haber sido un fin de semana de celebración en nuestra comunidad se convirtió en una noche de miedo y violencia para las víctimas y sus familias”, expresó en un comunicado.

Revell destacó que la detención del adolescente representa un avance importante, pero insistió en que todavía quedan aspectos por esclarecer.

“Aunque este arresto representa un paso significativo, nuestro trabajo está lejos de terminar”, afirmó.

“Seguimos comprometidos con exigir responsabilidades a quienes corresponda y obtener respuestas para cada familia afectada por esta tragedia”, agregó.

La policía pidió la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información relevante sobre lo sucedido.

Universidad Florida A&M ofrece apoyo a los afectados

La presidenta de Florida A&M University, Marva B. Johnson, difundió un mensaje en video el domingo por la tarde para expresar su preocupación por el tiroteo.

Johnson aclaró que el incidente no ocurrió dentro del campus universitario, pero confirmó que la institución estaba brindando asistencia a integrantes de su comunidad afectados por la violencia.

La universidad ofreció atención y apoyo a los miembros de la comunidad FAMU que resultaron heridos durante el incidente.

Las autoridades universitarias y policiales mantienen la coordinación mientras continúa la investigación.

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