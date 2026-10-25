Tiroteo cerca de universidad en Florida deja 12 heridos, incluidos seis menores de edad

Al menos 12 personas resultaron heridas, entre ellas seis menores de edad, durante un tiroteo ocurrido la noche del sábado 24 de octubre cerca del campus de la Universidad Florida A&M (FAMU), en Tallahassee, Florida, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Tallahassee indicó que el incidente se registró poco antes de las 8:00 p. m., cerca de la intersección de las calles Perry y Manatee, en las inmediaciones del estadio Bragg Memorial.

De las 12 personas lesionadas, 11 sufrieron heridas de bala. La víctima restante, abuela de uno de los afectados, se lastimó mientras intentaba escapar del lugar, explicó el jefe de la policía de Tallahassee, Lawrence E. Revell.

Las autoridades confirmaron que seis de los heridos son adultos y seis menores de edad. El más joven tiene 11 años.

En una actualización difundida el domingo por la mañana, la policía informó que seis víctimas permanecían hospitalizadas, una de ellas en estado crítico. Otras cinco personas que habían sufrido heridas de bala ya habían recibido el alta médica.

Hasta ese momento, no se habían anunciado arrestos.

Our hearts are with the victims and everyone affected by tonight’s incident on Perry Street. Please avoid the area as Tallahassee police investigate. Read the University’s statement below and follow official University channels for updates. pic.twitter.com/n4yPinLPh9 — Florida A&M University (@FAMU_1887) October 25, 2026

Una pelea habría desencadenado el tiroteo

De acuerdo con la información preliminar, el tiroteo ocurrió después de un altercado físico entre varias personas cerca del estadio universitario.

La policía describió el enfrentamiento como un incidente aislado que habría involucrado a dos o tres individuos, aunque todavía no ha establecido públicamente quiénes efectuaron los disparos.

Durante una conferencia de prensa celebrada el sábado por la noche, Revell explicó que al menos tres víctimas habían sufrido lesiones graves, incluida una persona en estado crítico, mientras otras ocho se encontraban estables.

El balance médico fue actualizado el domingo, cuando las autoridades confirmaron que seis personas continuaban hospitalizadas.

“Esta noche, nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias mientras enfrentan el devastador impacto de esta violencia”, expresó Revell.

El jefe policial destacó especialmente la gravedad de que varios niños resultaran heridos.

“Es particularmente desgarrador saber que hay niños entre los lesionados”, afirmó.

Revell también reconoció la actuación de los agentes que acudieron al lugar y ayudaron a evacuar a las víctimas antes de que la escena estuviera completamente asegurada.

Según explicó, algunos policías trasladaron personalmente a personas heridas hasta zonas seguras y colaboraron con su transporte a centros hospitalarios.

El ataque ocurrió durante las celebraciones de Florida A&M

El tiroteo coincidió con la semana de Homecoming de la Universidad Florida A&M, una celebración anual que reúne a estudiantes, exalumnos y miembros de la comunidad universitaria.

La institución confirmó que el incidente ocurrió cerca de sus instalaciones, en Perry Street, y señaló que las autoridades locales estaban a cargo de la investigación.

“La universidad está al tanto de un incidente ocurrido cerca del campus, en Perry Street, durante la noche del 24 de octubre”, informó FAMU en un comunicado.

La universidad aseguró que el campus permanecía seguro, aunque recomendó a estudiantes, trabajadores y visitantes evitar el área para permitir que los investigadores realizaran su trabajo.

“Nuestros corazones están con las víctimas y con todas las personas afectadas por este trágico incidente”, expresó la institución.

Hasta el momento, las autoridades no han informado que el ataque estuviera dirigido específicamente contra estudiantes universitarios ni que existiera una amenaza activa dentro del campus.

Autoridades buscan a los responsables

El alcalde de Tallahassee, John Dailey, lamentó el tiroteo y manifestó su solidaridad con las víctimas y la comunidad de Florida A&M.

“Esta es una tragedia verdaderamente horrible y desgarradora”, escribió en la red social X.

El funcionario agregó que la comunidad universitaria no está sola y que la ciudad acompañará a los afectados durante los próximos días.

La Unidad de Delitos Violentos del Departamento de Policía de Tallahassee asumió la investigación para identificar a las personas responsables de los disparos y determinar las circunstancias exactas del enfrentamiento.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que haya presenciado el tiroteo o tenga información relevante que se comunique con la policía.

La investigación continúa abierta y, hasta la actualización del domingo por la mañana, no se habían anunciado detenciones relacionadas con el caso.

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