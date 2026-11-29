La Corte Suprema se prepara para examinar uno de los casos más importantes sobre el derecho a portar armas en casi dos décadas. Los magistrados deberán determinar si las prohibiciones estatales y locales de rifles semiautomáticos AR-15 y otras armas consideradas de asalto violan la Segunda Enmienda de la Constitución.

La audiencia está programada para el miércoles y analizará las restricciones aprobadas en Connecticut y el condado de Cook, Illinois. El resultado podría repercutir en alrededor de una docena de estados que mantienen leyes similares, incluidos California, Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Massachusetts, Delaware, Rhode Island, Virginia y Washington.

La administración del presidente Donald Trump respalda a los grupos que impugnan estas prohibiciones y sostiene que los rifles AR-15 están protegidos constitucionalmente porque son armas de uso común entre ciudadanos que cumplen la ley.

Los demandantes estiman que existen aproximadamente 40 millones de rifles de este tipo en manos de estadounidenses, una cifra que consideran suficiente para demostrar que no pueden clasificarse como armas excepcionales sujetas a una prohibición general. Bill Sack, director sénior de operaciones legales de la Second Amendment Foundation, calificó el litigio como el asunto más importante que enfrenta actualmente el movimiento defensor del derecho a portar armas.

“Todos lo vemos como el evento más importante en materia de derechos de armas por el momento”, afirmó.

Two SAF cases are being heard at the Supreme Court this week as we look to finally end "assault weapon" bans. This has renewed discussion around AWBs as a policy and whether or not they were effective, including whether the 1994-2004 federal AWB worked.



Our new fact sheet? pic.twitter.com/RD0COmrNtX — SAF (@2AFDN) November 29, 2026

Sandy Hook y otros tiroteos alimentan el debate sobre las restricciones

Del otro lado, los defensores de las prohibiciones argumentan que los gobiernos estatales y locales tienen facultades para limitar la circulación de armas particularmente peligrosas. En Connecticut, las restricciones se ampliaron después de la masacre de diciembre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook, donde un hombre armado utilizó un rifle AR-15 para asesinar a 20 niños y seis integrantes del personal escolar.

Nicole Hockley, madre de Dylan, uno de los menores asesinados, participó en las gestiones para impulsar mayores controles sobre este tipo de armas. Más de una década después, sostiene que las restricciones han contribuido a prevenir nuevas tragedias.

“No se trata solo de leyes. Se trata de personas, y se trata de garantizar que las personas estén protegidas”, declaró Hockley, cofundadora de Sandy Hook Promise. Otros sobrevivientes también respaldan las restricciones. Sheila Gutman resultó herida durante el desfile del Día de la Independencia de 2022 en Highland Park, Illinois, cuando un atacante disparó 83 veces contra la multitud y mató a siete personas.

Gutman sufrió una lesión grave en un pie, pasó semanas hospitalizada y posteriormente tuvo que someterse a 17 operaciones. Todavía enfrenta dificultades para caminar y dolor nervioso.

“ No tenía ni idea del daño que podía causar”, recordó. El profesor de criminología James Alan Fox, de la Universidad Northeastern, explicó que varios de los tiroteos masivos más mortíferos del país involucraron rifles semiautomáticos. Según sus investigaciones, estos ataques provocan, en promedio, casi el doble de muertes que otros tiroteos masivos.

The U.S. Supreme Court will hear arguments Wednesday on whether bans on AR-15-style rifles and other firearms violate the Second Amendment. https://t.co/8Ekt3uuxGW — FOX6 News (@fox6now) November 29, 2026

El fallo de 2022 podría cambiar el futuro de las leyes sobre armas

La disputa también pondrá a prueba los alcances de una decisión histórica de la Corte Suprema emitida en 2022, cuando los magistrados establecieron que las restricciones a las armas deben ser compatibles con la tradición histórica estadounidense de regulación de armas de fuego. Desde entonces, numerosos tribunales han cuestionado distintas leyes de control de armas, mientras jueces federales han expresado dificultades para interpretar y aplicar ese criterio.

Los abogados de Connecticut e Illinois sostienen que los rifles AR-15 fueron diseñados originalmente como armas de guerra y que sus proyectiles de alta velocidad pueden provocar lesiones devastadoras.

Por su parte, los defensores de la Segunda Enmienda argumentan que su popularidad y utilización para actividades legales impiden prohibirlos de manera generalizada. El procurador general D. John Sauer expresó ante los magistrados que los rifles AR-15 son de uso común entre ciudadanos respetuosos de la ley y que, por tanto, las prohibiciones impugnadas deben considerarse inválidas.

La Corte también deberá resolver una controversia procesal relacionada con el retiro de uno de los demandantes del caso de Illinois, Cutberto Viramontes, cuya salida llevó al condado de Cook a cuestionar la continuidad del litigio.

Se espera que la decisión definitiva se conozca a finales de junio. Aunque el impacto directo sobre la violencia armada sigue siendo motivo de debate, el fallo podría determinar hasta dónde pueden llegar los gobiernos para restringir armas de fuego en Estados Unidos.

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