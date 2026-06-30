La Corte Suprema decidirá sobre el derecho a poseer armas de asalto

La Corte Suprema anunció este martes que considerará si la Segunda Enmienda garantiza el derecho a poseer rifles tipo AR-15.

En una breve orden, el máximo tribunal aceptó examinar dos casos que impugnan leyes locales y estatales que prohíben los AR-15 y rifles semiautomáticos similares. Uno de ellos involucra una ordenanza en el condado de Cook, Illinois, y el otro se centra en la ley de Connecticut.

Los magistrados escucharán los argumentos de los casos en su próximo período de sesiones, que comienza en octubre.

Estos casos son los primeros en los que la Corte Suprema sopesará la legalidad de leyes que restringen el acceso a ciertos tipos de armas de fuego.

En una decisión histórica de 2022, la Corte Suprema reconoció por primera vez que la Segunda Enmienda garantiza el derecho a portar un arma en público para la autodefensa. Sin embargo, hasta ahora, los magistrados se habían negado a examinar las impugnaciones relacionadas con la prohibición de los AR-15 y rifles semiautomáticos similares en Illinois y Maryland, dejando las leyes vigentes.

A principios de este mes, la Corte Suprema dictaminó que no se puede prohibir a los consumidores ocasionales de marihuana poseer armas de fuego y anuló una medida de Hawái que, en general, prohibía a los titulares de permisos de porte oculto llevar sus armas a propiedades privadas abiertas al público, a menos que contaran con el permiso del propietario.

La prohibición del AR-15 en Connecticut

Uno de los casos se centra en las leyes de Connecticut que tipifican como delito la posesión de las llamadas armas de asalto, incluidos ciertos rifles semiautomáticos como el AR-15.

Connecticut adoptó por primera vez una prohibición de armas de asalto en 1993. El estado endureció sus restricciones tras el tiroteo masivo de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, donde un hombre armado con un rifle tipo AR-15 y cargadores de alta capacidad asesinó a 26 niños y maestros.

Según el estado, los residentes pueden poseer una amplia gama de armas de fuego, incluidas muchas pistolas semiautomáticas, rifles y escopetas. Catorce estados y el Distrito de Columbia restringen el acceso a las armas semiautomáticas.

Dos grupos distintos de demandantes, entre los que se incluyen la Asociación Nacional por el Derecho a Portar Armas y varios residentes de Connecticut que desean poseer rifles AR-15, impugnaron la constitucionalidad de las restricciones, argumentando que se violaban sus derechos amparados por la Segunda Enmienda.

En ambos casos, los jueces federales de distrito se negaron a bloquear las prohibiciones, y el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, que examinó las impugnaciones conjuntamente, confirmó dicha decisión.

El panel de tres jueces determinó que la prohibición de Connecticut es coherente con la tradición histórica del país en materia de regulación de armas de fuego, aplicando un nuevo criterio para revisar la constitucionalidad de las leyes sobre armas establecido por la Corte Suprema en 2022.

El Segundo Circuito afirmó en su decisión que los rifles tipo AR son “peligrosos e inusuales” y “particularmente adecuados para la violencia criminal”. También señaló que la prohibición de Connecticut aún permite a los residentes poseer “muchas armas populares, incluidas armas semiautomáticas consideradas menos peligrosas por la legislatura para la autodefensa y otros fines lícitos”.

Los propietarios de armas apelaron ante la Corte Suprema y argumentaron que la prohibición de Connecticut sobre los rifles AR-15 abarca “el rifle más popular del país”, uno que poseen decenas de millones de estadounidenses.

Ley del Condado de Cook

El Condado de Cook, que incluye Chicago, promulgó su ordenanza que prohíbe las “armas de asalto” hace casi 20 años.

Según la ley, es ilegal vender, transferir o poseer rifles semiautomáticos, incluidos el AR-15 y el AK-47, así como rifles que puedan aceptar cargadores con capacidad para más de 10 cartuchos y que cuenten con ciertas características.

Quienes infrinjan la prohibición pueden ser condenados a hasta seis meses de prisión y a una multa mínima de $5,000 dólares.

En agosto de 2021, dos residentes del Condado de Cook que deseaban adquirir rifles semiautomáticos prohibidos, junto con dos grupos defensores del derecho a portar armas, presentaron una demanda argumentando que la prohibición de armas de asalto viola la Segunda Enmienda.

Mientras su caso estaba pendiente, la Corte Suprema emitió su histórica decisión en junio de 2022, que reconoció por primera vez que el derecho a portar armas de fuego se extiende fuera del hogar.

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