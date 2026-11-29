La guillotina ya está afilada en el nido de Coapa, donde Emilio Azcárraga Jean ha convocado a una junta de carácter urgente este lunes para definir si habrá corte de cabezas después del sonoro fracaso en los cuartos de final del torneo Apertura 2026 a manos de los Rayados de Monterrey.

El tropiezo en la cancha del Estadio Banorte caló hasta los huesos en la cúpula azulcrema, motivo por el cual el propietario del equipo reunirá a toda la plana mayor lejos de las instalaciones del club para sacudir el avispero y evaluar decisiones drásticas.

?¡ÚLTIMO MOMENTO!?



Reporta @santiago4kd que Emilio Azcárraga convocó para una reunión el lunes con todos los directivos del América para tomar decisiones fuertes?? pic.twitter.com/vVwBDaiWAf — Roberto Haz (@tudimebeto) November 29, 2026

De acuerdo con reportes de Santiago Fourcade de Fox One, la sacudida institucional no será un simple maquillaje, pues en la mesa de discusión estarían previstos por lo menos una veintena de cambios profundos tras un semestre que quedó muy lejos de las exigencias de la afición.

Guillermo Almada pende de un hilo tras perder el vestidor

Uno de los puntos más calientes en la agenda del patrón es la continuidad del director técnico Guillermo Almada, quien tomó las riendas de las Águilas apenas en junio pasado con la misión obligada de conquistar el título diecisiete, pero cuya gestión se tambalea tras quedar fuera en la primera ronda de la fiesta grande.

Más allá del descalabro en la cancha frente a la Pandilla, el principal foco rojo que tendría al estratega uruguayo con un pie fuera de la institución es una severa fractura interna, pues sus métodos de trabajo habrían terminado por reventar el vestidor azulcrema.

Trascendió que existe un fuerte descontento entre los futbolistas que tuvieron poca actividad durante el torneo y también en varios referentes de peso, quienes estarían hartos de las formas del timonel charrúa, señalando que pretende tratar como niños a jugadores de amplia trayectoria.

Malagón, Juárez y Miguel Borja encabezarían la inconformidad

Entre los nombres que más suenan dentro de esta rebelión silenciosa destacan el arquero Luis Malagón y el defensor Ramón Juárez, dos elementos identificados con el club que no estarían nada cómodos con el manejo de grupo y las decisiones tomadas desde el banquillo durante la fase final.

Sin embargo, el caso que más ruido genera en los pasillos de Coapa es el del delantero colombiano Miguel Borja, a quien no le habría caído nada en gracia el trato paternalista y excesivamente rígido del cuerpo técnico, situación que terminó por mermar el ambiente en la recta decisiva del campeonato.

El estratega uruguayo pide disculpas a la afición

Al término del encuentro eliminatorio ante el conjunto regiomontano, Guillermo Almada dio la cara ante los micrófonos y ofreció disculpas públicas a los seguidores americanistas, reconociendo que el equipo quedó a deber en la búsqueda del campeonato.

? ¡Terremoto en el América!

Revelan reunión de emergencia convocada por Emilio Azcárraga ?https://t.co/0jMNxngkpr — SoyReferee (@SoyReferee) November 29, 2026

El timonel aseguró que en una institución como América la exigencia siempre es levantar el trofeo y admitió que no lograron el objetivo, aunque intentó defender su proyecto argumentando que el proceso apenas comienza y que este tipo de golpes le da impulso para seguir adelante.

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