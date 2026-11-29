Tres mujeres con amplia trayectoria en las Fuerzas Armadas que asumirán como congresistas demócratas en enero, colocaron el fin de la guerra contra Irán y la salida del secretario de Defensa, Pete Hegseth, entre sus principales prioridades, en medio de las consecuencias militares, económicas y políticas del conflicto para la administración del presidente Donald Trump.

Cait Conley, de Nueva York; Nancy Lacore, de Carolina del Sur, y JoAnna Mendoza, de Arizona, cuestionaron la estrategia militar estadounidense durante una entrevista conjunta pregrabada para el programa This Week, de ABC, transmitido el domingo. Las tres legisladoras electas coincidieron en que Washington necesita replantear su participación en el conflicto, aunque discreparon sobre la posibilidad de retirar inmediatamente a las tropas estadounidenses.

Lacore, vicealmirante de tres estrellas que acumuló 35 años de servicio militar antes de ser destituida por Hegseth en agosto de 2025, consideró que el bloqueo naval estadounidense ha colocado a ambos países en una situación de estancamiento.

“Creo que, llegado a este punto, necesitamos recurrir a los diplomáticos profesionales para que empiecen a dialogar”, afirmó.

Mendoza, quien ingresó a la Marina a los 17 años y posteriormente sirvió durante dos décadas en el Cuerpo de Marines, advirtió que una retirada inmediata no resolvería los problemas derivados de la intervención.

“Creo que no podemos simplemente retirarnos de Irán ahora. Tenemos que elaborar una estrategia”, sostuvo.

La congresista electa agregó que el Congreso debe buscar una solución antes de que termine su mandato de dos años, porque los militares desplegados y sus familias necesitan garantías sobre las decisiones de sus representantes.

Representatives-elect and veterans Nancy Lacore, Cait Conley and JoAnna Mendoza call for the impeachment of Secretary Pete Hegseth: “This man has ended careers of some of our bravest, most honorable soldiers.”https://t.co/ZJycA0p7rf pic.twitter.com/0wFuXlhWtZ — This Week (@ThisWeekABC) November 29, 2026

Veteranas cuestionan el liderazgo de Hegseth y anticipan investigaciones

Las críticas también se concentraron en Hegseth, a quien las tres demócratas consideran responsable de debilitar el liderazgo militar mediante la destitución y jubilación anticipada de altos mandos. Conley, quien sirvió 16 años en el Ejército y estuvo desplegada en zonas de combate como Irán y Afganistán, denunció que el Pentágono no ha proporcionado explicaciones suficientes sobre las consecuencias de la guerra para la preparación militar estadounidense.

También cuestionó que Hegseth haya apartado a oficiales experimentados, entre ellos Lacore. “Debería ser destituido de su cargo sin contemplaciones”, declaró la exvicealmirante, quien también reclamó responsabilidades por las decisiones militares de la administración Trump.

Las legisladoras asumirán sus escaños después de ganar distritos que anteriormente estaban representados por republicanos, como parte de los avances demócratas en las recientes elecciones de mitad de mandato.

La ofensiva contra Hegseth, sin embargo, enfrenta obstáculos. Una iniciativa para mantener vigente un procedimiento de destitución fracasó con una votación de 211 contra 204 en la Cámara de Representantes. El republicano Thomas Massie, de Kentucky, fue el único integrante de su partido que respaldó continuar el proceso.

Trump, por su parte, descartó reemplazar al secretario de Defensa y aseguró que está “haciendo un gran trabajo”. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, también afirmó que Hegseth pretende permanecer en el cargo hasta el final de la presidencia.

Sin embargo, los demócratas preparan investigaciones sobre la guerra, los ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico y los despidos de mandos militares. Con su nueva mayoría legislativa, podrían utilizar sus facultades de citación para exigir información al Pentágono.

La guerra de ocho meses también representa un costo político para Trump. El conflicto elevó los precios de la gasolina, consumió municiones estadounidenses y dejó militares muertos y heridos. El vicepresidente JD Vance reconoció que la guerra contribuyó a la derrota republicana: “La razón por la que perdimos es la guerra”, escribió en redes sociales.

Una encuesta de ABC News mostró que 34% de los votantes consideró crucial el conflicto iraní para decidir su voto, frente a 49% que señaló el costo de vida y 55% que mencionó la corrupción gubernamental.

Sigue leyendo: