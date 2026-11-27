La administración de Donald Trump está llevando la seguridad de sus principales funcionarios a otro nivel y es que al menos media docena de integrantes de su gabinete han optado por vivir en bases militares de Washington D.C., en residencias protegidas y alejadas de los barrios donde normalmente habitan los altos cargos del gobierno estadounidense.

La decisión responde al temor por el aumento de las amenazas contra funcionarios del gobierno, tanto de adversarios extranjeros como de personas dentro de Estados Unidos. Sin embargo, también ha abierto un debate sobre el aislamiento de quienes dirigen el país y el uso de instalaciones destinadas originalmente a los mandos militares.

De acuerdo con un reporte de CNN, la cantidad de funcionarios civiles que actualmente viven en estas propiedades representa una cifra históricamente elevada. Entre ellos están el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Las amenazas que llevaron al gabinete a refugiarse

Bessent fue uno de los últimos integrantes del gabinete en mudarse a una residencia militar. Dejó su mansión en Georgetown y se trasladó a una instalación protegida después de recibir amenazas de muerte que, según explicó, provenían de líderes iraníes.

Durante una entrevista con CNBC, el secretario del Tesoro aseguró que no se dejaría intimidar, pese a las amenazas contra su vida y la de otros integrantes de la administración.

El fiscal general Todd Blanche también habría sido trasladado recientemente a una base militar por motivos de seguridad, según fuentes citadas por el medio antes citado.

En otros casos, el temor está relacionado con la violencia política interna. Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, y su esposa, Katie, dejaron su residencia en Virginia después de que una mujer protestara frente a su casa y difundiera su dirección.

Vivir en una base militar cuesta miles de dólares

La protección tiene un precio, los funcionarios deben pagar el alquiler de estas propiedades, que generalmente supera los 4,500 dólares mensuales, dependiendo de la residencia.

El tema ya provocó cuestionamientos en el Congreso. El representante demócrata George Whitesides impulsó una solicitud para que el Pentágono informe sobre quiénes ocupan estas viviendas, cuáles son las amenazas que justifican los traslados y si los funcionarios pagan precios justos de mercado.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también enfrentó críticas cuando se conoció que el Ejército contemplaba gastar 137,297 dólares en reparaciones y mejoras para su residencia en Fort McNair.

Un gabinete cada vez más alejado de Washington

Fort McNair se ha convertido en uno de los puntos de reunión de estos funcionarios. Allí viven Rubio, Hegseth y la familia Miller, en una zona conocida como “Fila de los Generales”, tradicionalmente reservada para altos mandos militares.

La convivencia incluso ha dejado anécdotas curiosas. Rubio contó que uno de sus perros goldendoodle entró por accidente a la casa de los Hegseth y que uno de los gatos del secretario de Defensa suele aparecer en su propio porche.

Pero detrás de esas historias hay una preocupación mayor. Thomas Kahn, de la American University, advirtió que estas mudanzas profundizan el aislamiento de los funcionarios respecto a la sociedad.

Como señaló CNN, la tendencia podría mantenerse en futuras administraciones, independientemente de si son republicanas o demócratas.

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