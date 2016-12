“Lady Wuu” acusa a Luis Gerardo Méndez de prepotente

Lalo pide que los famosos sean más accesibles y amables con las personas que siguen su trabajo

Lalo Arias, mejor conocido como ‘Lady Wuu’, está muy molesto por el desplante que le hizo el actor Luis Gerardo Méndez cuando le pidió una foto en el aeropuerto, así lo manifestó en sus redes sociales.

“Con la novedad de que me encontré a @luisgerardom en el aeropuerto de San Luis Potosí; como cualquier fan me acerque para pedirle una foto y saludarlo. Él respondió con rechazo y prepotencia; no solo conmigo sino con varias personas que ahí se encontraban”, escribió junto a la imagen, que minutos después logró conseguir.

“Ahora que estoy en este medio (por poco o mucho tiempo) sé lo importante que son las palabras SENCILLEZ y AGRADECIMIENTO hacia con tu público. A veces estamos sin comer, venimos muy cansados o estamos hartos… pero SIEMPRE debemos tener una SONRISA”, agregó.

A pesar de que el actor de “Club de Cuervos” no lo atendió amablemente, Lalo logró retratarse con Luis Gerardo y la foto ya tiene miles de likes.

POR: Nitzia Peña