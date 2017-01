“México no pagará ‘voluntariamente’ por el muro”: John Kerry

El aún secretario de Estado cree que el futuro presidente de EEUU podría simular recibir dinero de los mexicanos, sin que esto sea verdad

El secretario de Estado, John Kerry, recordó que México no pagará “voluntariamente” por el muro que el presidente electo, Donald Trump, pretende construir en la frontera sur del país.

“Voluntariamente no van a pagar por algo con lo que no están de acuerdo. He dicho voluntariamente. Esperemos a ver qué otras opciones se toman”, dijo el todavía jefe de la diplomacia estadounidense en una entrevista con ABC.

Kerry, sin embargo, insinuó que Trump puede simular que México está pagando el muro aunque no lo haga: “Supongo que puedes hacer algo y pretender que son ellos los que lo están haciendo”.

Estos comentarios de Kerry llegan después de que Trump explicara el viernes que sus planes son que el Congreso de EEUU apruebe partidas para “acelerar” la construcción del muro, un dinero que luego México, supuestamente, “reembolsará”.

Trump insistió en esa idea, después de que se conocieran informes que indican que líderes republicanos están viendo la posibilidad de financiar el muro, amparándose en una ley de 2006 que ya proyectaba su construcción.