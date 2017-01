Activistas: Dar agua a niños con cáncer para robarse el dinero “es crimen de lesa humanidad”

Organizaciones exigen investigación y castigo contra los responsables, además de atender con urgencia a los menores

México – Organizaciones civiles, políticos y activistas coincidieron en que una serie de altos cargos de la Secretaría de Salud de Veracruz deben recibir sanciones penales, luego de que se supo que niños con cáncer recibieron falsos medicamentos. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha solicitado que se haga una investigación independiente sobre lo sucedido.

El 16 de enero, el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares volvió a denunciar anomalías encontradas durante el gobierno de su antecesor, Javier Duarte de Ochoa. Esta vez exhibió que en el Centro Estatal de Cancerología fueron realizadas “quimioterapias falsas” a niños con cáncer.

No era medicamento, aseveró Yunes, sino “agua destilada”. La Secretaría de Salud informó que ya investiga la denuncia hecha por el panista.

El titular de la dependencia, José Narro Robles, dijo que se hará “una investigación a fondo y llegaremos, primero, a tratar de documentar los hechos ocurridos y, en su caso, actuar sobre los involucrados o las empresas que pudieran haber intervenido”, dijo este día tras participar en la presentación de la Fundación Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) acusó que el perjuicio de niños en este estado de salud por parte de las autoridades podría conllevar un crimen de Estado.

“Los criterios que usamos [para el concepto crimen de Estado] y que generalmente están expuestos en varios casos consisten en un acto sistemático de las autoridades, en el que hay implicación de presupuesto, donde la institución se enfoca en poblaciones específicas, y hay una intencionalidad de hacer daño”, dijo Juan Martín Pérez García, director de Redim.

La Red señaló que, además de la atracción del caso por la Procuraduría General de la República (PGR), se debe realizar una investigación por institutos de mayor independencia como el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Pediatría (INP).

Autoridades de Veracruz también engañaron con pruebas de VIH

El Gobernador Yunes Linares informó esta tarde que una empresa con la que el Gobierno del Estado mantuvo una relación comercial vendió 109 millones de pesos en medicamentos falsos para el tratamiento de cáncer para niños.

“Las autoridades son las responsables de lo sucedido porque hay una autorización para adquirir las medicinas [otorgada] por ellos”, dijo Cuitláhuac García Jiménez, Diputado federal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Por otra parte, hay expertos que indican que la responsabilidad es compartida por los médicos que habrían suministrado estos medicamentos.

“Sabemos que la administración de Duarte es una vergüenza. ¿[Pero] quién te pone una quimioterapia? Una enfermera. ¿Quién suministra y dota estos hospitales?”, cuestionó Yareli Escudero Guadalupe, presidenta de la Asociación Civil Pacientes en Acción.

La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer IAP (AMANC) señaló que la aplicación de agua destilada “es un acto gravísimo, porque se atenta contra la vida, la salud y la recuperación de niños que padecen cáncer”.

Detalló que de ser ciertos los señalamientos se habrían violado los derechos de niñas, niños y adolescentes: “Provocando fallecimientos, que de evidenciarse una acción sistemática, habrá de atenderse como un acto de lesa humanidad”, aunque no ha sido determinado el número de niños que recibieron este mal tratamiento.

El caso podría ser llevado más adelante a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño.

Sin embargo, primero debe haber una denuncia penal ante las instancias de procuración de justicia que no ha sido presentada por el Gobernador Yunes. Una inacción que le ha conllevado críticas.

“Yo creo que Miguel Ángel Yunes es uno de los políticos más perversos en el país, y más corruptos. Lo que vamos a ver de Miguel Ángel Yunes los próximos 18 meses es un show para los medios de comunicación y para la sed de morbo en las redes sociales”, dijo Jorge Álvarez Máynez, Diputado del Partido Movimiento Ciudadano.

Tanto el Diputado de MC, como el de Morena, acusaron a Yunes de utilizar el escándalo para pactar con sus adversarios políticos que han sido acusados de actos de corrupción en Veracruz, como el ex Gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Herrera Beltrán es Cónsul de México en Barcelona, España, y Duarte de Ochoa está prófugo de la justicia desde el pasado mes de octubre, cuando pidió permiso para dejar el cargo.

Para Yunes Lines, los escándalos podrían beneficiar a su familia consideró Álvarez: “Miguel Yunes [Márquez] o Fernando Yunes van a ser, después de un año y medio, los candidatos del PAN al Gobierno de Veracruz, para suceder a su padre. Yunes quiere establecer ahí una dinastía. Pero no sabe dar resultados, de hecho, él saqueó al ISSSTE y también dejó a muchos mexicanos sin tratamientos médicos”.

No es el único caso de falsos tratamientos médicos en Veracruz. En el 2014 la Secretaría de Salud compró 70 mil pruebas de VIH-Sida que resultaron inservibles.

El ex Secretario de Salud de Veracruz, Antonio Nemi Dib, denunció ante diversos medios de comunicación que la responsabilidad de compra de productos caducos recaía sobre Ricardo Sandoval, entonces titular de Administración de los Servicios de Salud del estado. Pese a que Nemi había cesado a Sandoval, éste fue recontratado.

El Diputado federal por Veracruz Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social (PES), señaló que el Gobierno de Duarte estuvo marcado por la corrupción.

“El tema es que haya justicia porque los ciudadanos se escuchan molestos. Y nos provoca encono y la gente sigue libre. Aquí lo que toca ya es que estén en la cárcel los secretarios de salud que correspondan, los directores administrativos, los médicos que se prestaron, ese es el paso a seguir”, dijo.

Los hechos de negligencia médica, sumados a la ola de delincuencia que azotó al Estado, dan muestras de poco respeto por la vida, apuntó Lucía de los Ángeles García Henao, directora del Colectivo Solecito Veracruz. “Eso es lo más escandaloso de todo. Ahí fue dónde él más incurrió en delitos”, dijo.

Entre enero y octubre del año pasado, tiempo en el que Javier Duarte gobernó antes de darse a la fuga, Veracruz registró 993 carpetas de investigación por homicidio doloso, cuando durante su primer año de gobierno, en el 2011, los meses entre enero y octubre registraron 720.

FUGA DE DUARTE

El 17 de octubre un Juez giró una orden de aprehensión en contra del ex Gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Javier Duarte de Ochoa. Pese a la serie de cateos que se llevaron a cabo desde entonces, la PGR no ha dado con el paradero del ex Gobernador.

De acuerdo con el ex candidato a Gobernador Cuitláhuac García la incapacidad para encontrar a Duarte es muestra de un acuerdo entre autoridades. “Es un show ya acordado entre Osorio Chong y el mismo Miguel Ángel Yunes Linares”, dijo.

La corrupción de Veracruz no es única en el país, consideró Álvarez, pero sí parte de una red que se extiende a otros gobiernos y que se protege mutuamente.

“Es una red de protección. ¿Cómo vamos a esperar algo de Peña si su jefe político anda de Consúl en Barcelona, y su financiador de campaña sigue siendo un actor político en Coahuila. Es una red de corrupción la que protege a Duarte”, dijo Álvarez.