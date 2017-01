Muere curandero que tenía 130 esposas y 203 hijos a sus 93 años de edad

La cuenta de sus hijos crecerá, porque algunas de sus esposas están embarazadas

Le llamaban “Baba Masaba” y aseguraba que tenía un don otorgado por Dios para curar enfermedades y para… atraer a las mujeres.

Alhaji Mohammed Abubakar Bello Masaba era un predicador nigeriano musulmán que murió este sábado a los 93 años. En su haber, contaba con 130 esposas y 203 hijos nacidos, más los que se acumulen, porque algunas de sus parejas están embarazadas.

En 2008 Masaba aseguró a la BBC que él no buscaba a las mujeres, “ellas vienen a mí. Dios me pide que lo haga y yo solamente me caso con ellas“, aseguró.

Los restos de Masaba fueron enterrados en Nigeria al grito de “Allahu Akbar” (Dios es grande).