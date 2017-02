Luis Coronel: “‘Pequeños Gigantes USA’ me cambió la vida”

"Yo antes me despertaba y me sentía negativo, lo primero que decía era: 'No quiero'"

Luis Coronel será a partir del próximo lunes 6 de febrero a las 8/7 PM Centro por la cadena Univision, uno de los tres jueces de ‘Pequeños Gigantes USA’, algo que no solo lo tiene feliz, sino que asegura que le cambió la vida.

En exclusiva hablamos con el cantante y te sorprenderá saber por qué dice que Dios le mandó este proyecto en el momento que más lo necesitaba.

Pregunta: ¿Cómo te sientes con esta gran responsabilidad de encaminar el destino de todos estos niños?

Luis Coronel: Creo que este programa me ha traído una felicidad inmensa en mi carrera, he estado batallando muchas cosas de problemas y que llegue en este momento ‘Pequeños Gigantes USA’ me cambió la vida en un instante, y la razón del cambio es porque me encontré con niños que son tan sinceros, tan simpáticos, tan cariñosos, al verlos le brillan los ojos… Me encanta trabajar con ellos, tomarlos de la mano, aconsejarlos en hacer lo correcto, y simplemente hacer las cosas bien.

P: ¿Qué te enseñan ellos?

LC: Como ser paciente, como esforzarte, como despertar todas las mañanas y tener buena actitud, como querer ir a trabajar, como no andar contando el tiempo cuando estás en el trabajo, creo que más que nada se disfruta de todo esto, es como si ellos fueran los profesionales, y nosotros estuviéramos allí para aprender todo, la sencillez, la timidez, la dulzura que tienen.

P: Dices que el show te cambió la vida, ¿cómo era tu vida antes que necesitabas este cambio?

LC: Mi vida fue muy difícil, yo crecí prestado sin mi papá 6 años, separado de mi papá 4 años antes que falleciera porque estuvo en la cárcel… Estando con mi mamá, con mis hermanos. Después de que nos quitaron el hogar me separé de mi familia, y la verdad ver a un niño, que esté su mamá el en público y peleando por un sueño, simplemente por estar cantando en el escenario, te hace pensar atrás en tu vida y te hace ser agradecido por lo que el niño está viviendo. Yo agradezco a Dios que haya puesto al niño en su camino porque yo aprendo de él y no ha pasado por lo que yo pasé.

P: Estando tan agradecido, ¿cómo haces para decirles que ‘no’ pueden seguir?

LC: Es la pena más grande que tengo, ver cómo le voy a hablar a los niños, cómo es que los tengo que tratar porque son pequeños, porque cualquier cosa que les diga se pueden sentir, para mí ver un niño llorar me muero, no me gusta, me parte el alma y realmente ser lo más sincero posible con los niños y hacerles sentir lo que ellos me hicieron sentir, es muy difícil tener que tomar esa responsabilidad pero lo hago con mucho gusto porque se que igual los consejos que damos son constructivos, dejándole saber que tienen que hacer algo mejor.

P: ¿Qué te ha sorprendido de ellos?

LC: El talento es algo que llevan dentro de la sangre, son unos pequeños y no te imaginas todo lo que pueden hacer, todo ha sido bien positivo con ellos, todo es de amor, de familia, de querer por eso es la razón que me hace querer estar aquí.

P: ¿Qué buscas en este ‘Pequeño Gigante’?

LC: Sencillez, humildad, ganas de querer ganar y que está peleando contra la vida para poder ser feliz.

P: Viendo cómo son estos niños, que son la generación del futuro, ¿crees que hay esperanzas de un mundo mejor?

LC: Definitivamente, yo soy una persona mejor, yo antes me despertaba y me sentía negativo, lo primero que decía era: “No quiero”… Y llegar a ‘Pequeños Gigantes USA’ me devolvió la alegría, ahora que estamos en un momento difícil, donde un presidente en Estados Unidos está queriendo acabar con el mundo, la televisión, programas como estos nos trae felicidad, alegría y amor que es lo que más está presente.