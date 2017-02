Video: Amiga de Juan Gabriel arremete contra la esposa de Iván Aguilera

Mira lo que dijo Silvia Urquidi ante las cámaras de ‘Suelta la Sopa’ sobre Simona Aguilera

Aunque Simona Aguilera, esposa de Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, asegure que está dispuesta a recibir con los brazos abiertos a los que resulten hermanos de su esposo, es Silvia Urquidi quien arremete contra ella al afirmar que es mala influencia para Iván, pues ha controlado su vida.

“La mentira dura hasta que la verdad sale y cuando tú le haces daño a una persona que fue el que te crió, te quiso y tú traicionas eso… para mí no tiene nombre y Simona sabe de lo que estoy hablando y de lo que estoy diciendo. Ojala y ellos puedan dormir tranquilos”, sentenció ante las cámaras de ‘Suelta la Sopa’ de Telemundo, dejando entrever la mala relación que tiene con la nuera de ‘Juanga’.

Asimismo, la amiga del fallecido ‘Divo de Juárez’, agregó que existen pruebas que podrían incriminar a Iván y a su esposa en la supuesta unión y reconciliación que pretenden con Joao y Luis Alberto Aguilera:

“Lo que yo no acepto ni respeto es todo lo que pasó antes de que Alberto muriera y cuando Alberto murió y todo lo que se sigue manejando; me enseñaron documentos, me enseñaron fotografías, que no hay manera ni siquiera de decir ‘esto no es cierto o esto es un rumor; no, está comprobado todo, van a salir más cosas muy tristes y lamentables”, afirmó.

POR: Brenda Hernández

Mira aquí la entrevista: