“Un Día sin Inmigrantes”: 9 importantes datos sobre inmigrantes en Los Ángeles

Nos atrevemos a preguntar, ¿qué pasaría en Los Ángeles si se queda sin inmigrantes?

“Un día sin inmigrantes” —es el llamado a todo inmigrante en EEUU a protestar la retórica antiinmigrante que ahora rige la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump ha dejado en claro su postura en materia migratoria: aumento en redadas y deportaciones, anulación de programas benéficos para inmigrantes indocumentados, y, sin más ni menos, la idea de construir un muro (además del ya existente) en la frontera con México.

El boicot de hoy pretende marcar la importancia de inmigrantes en el país, y el gran aporte económico que por décadas ha permitido florecer a Estados Unidos. En Los Ángeles, son muchos los negocios que han cerrado sus puertas este jueves en solidaridad con el movimiento, pero lejos estamos de saber qué impacto tendrá el paro de hoy.

En luz de esto, se vale hacer la pregunta: ¿que pasaría si EEUU se queda sin inmigrantes?

La revista Los Angeles Magazine se hizo la pregunta, pero centrándose en Los Ángeles, y el resultado es mostrado en este emotivo video:

El texto está en inglés, así que te detallamos los puntos claves aquí:

1. Una de cada tres personas desaparecería. Según la Oficina del Censo, el 34 por ciento de la población angelina está compuesta de inmigrantes.

2. La calle Main se quedaría sin negocios. Según el Instituto de Política Fiscal, el 64.4 por ciento de los negocios que hoy abundan sobre la calle Main, en el centro de Los Ángeles, pertenece a inmigrantes.

3. No habría más rascacielos. Aquellos nuevos edificios que con frecuencia vemos construyéndose en el centro angelino no existirían, pues el 76 por ciento de los que laboran —constructores, pintores, etc.- son inmigrantes.

4. Tendrías que comer en casa. Poco menos de la mitad de las personas que trabajan preparando nuestros alimentos y que proveen servicio al cliente en restaurantes son inmigrantes, encontró el Centro de la Política de Inmigración de California.

5. Y si te quedas en casa, no tendría qué comer. Según el Centro de Integración del Migrante en USC, tres de cada cuatro trabajadores del campo son inmigrantes, la mayoría de ellos indígenas de países latinoamericanos.

6. No más Metro. Sin pasajeros y sin quien pague el peaje, nuestro aún en crecimiento sistema de transporte público no funcionaría. En Los Ángeles, más de la mitad de los que utilizan estos métodos para trasladarse son inmigrantes.

7. ¿De dónde sacarías tu ropa? Si viajas por el lado sur de Los Ángeles, te encontraras con calles repletas de fábricas dedicadas a la costura, y dentro de ellas a cientos de inmigrantes, la mayoría mujeres, que se ganan su día a día cosiendo la ropa que próximamente comprarás. El 94% de esta gente es inmigrante, según el Centro de Integración del Migrante en USC.

8. ¿Y si los deportamos? Pierde dinero el Estado Dorado. Entre los inmigrantes de California, el 27 por ciento es indocumentado y en caso de llevarse a cabo una deportación masiva —como la que promueve Donald Trump-, se perderían los $3,100 millones que este porcentaje paga en impuestos anualmente. (Sí, pagan impuestos).

9. Perderemos nuestro color. Los Ángeles es la ciudad más diversa en la nación, y una de las más multiétnicas sobre la tierra. Si echamos a todos nuestros inmigrantes, nos atrevemos a preguntar, ¿que pasaría?