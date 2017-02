Video: Emma Stone genera más dudas sobre el gran error en los Oscar

La intérprete asegura que ella no se separó del sobre que la nombraba mejor actriz desde que recogió su premio y que misteriosamente acabó en manos de Warren Beatty

El triunfo de la película ‘La La Land’ en la gala de los Oscar, en la que consiguió llevarse a casa seis galardones de los catorce a los que estaba nominada, se vio empañado por la confusión protagonizada por los veteranos Warren Beatty y Faye Dunaway, quienes anunciaron por error el musical de Damien Chazelle como ganadora en la categoría de Mejor Película, un reconocimiento que finalmente fue a parar a la cinta ‘Moonlight’.

El propio Warren Beatty se encargó de explicar desde el escenario, después de que el equipo de ‘La La Land’ regresara a sus asientos con cara de estupor, que le habían entregado un sobre en el que se podía leer ‘Emma Stone – La La Land’, el nombre de la ganadora de la estatuilla a Mejor Actriz. Efectivamente, las redes sociales se han encargado de facilitar imágenes ampliadas del exterior de dicho sobre color rojo, en las que se aprecian las palabras ‘Actress in a Leading Role’ o ‘Mejor actriz protagonista’.

Pero curiosamente, Emma Stone aseguró entre bambalinas a la prensa que ella no se había despegado de la tarjeta que le dio la victoria minutos antes del que ya se conoce como el mayor error de la historia de los Oscar.

“Yo he tenido entre las manos la tarjeta de Mejor Actriz Protagonista todo este tiempo. Así que no sé qué ha pasado, y no quiero echar leña al fuego, pero independientemente de lo que haya sucedido, yo tenía el sobre. Así que no sé qué ha sucedido. Antes que nada quería hablar con ustedes”, aseguró la pelirroja actriz, a quien Leonardo DiCaprio se había encargado de entregar el codiciado premio.

Las palabras de Emma no han hecho más que avivar la serie de teorías conspirativas en torno a lo sucedido anoche en la gala de los Oscar que ya circulan por la esfera virtual, respaldadas por los rumores de que Warren Beatty se negó a entregar a los responsables de seguridad de la Academia de Cine el ya infame sobre que le llevó a cometer la polémica metedura de pata. Según afirman varios testigos presenciales, Gary Napoli -mánager de los galardones- se acercó al actor para pedirle educadamente que le facilitara el tarjetón de papel, a lo que este le respondió: “Voy a quedármelo, se lo daré a Barry Jenkins [director de ‘Moonlight’] cuando sea el momento oportuno“. Por otra parte, a una de las productoras de la ceremonia, Jennifer Todd, se la pudo escuchar preguntando claramente alterada a uno de los miembros de su equipo: “¿Pero cómo han podido leerlo mal los dos?”.

A pesar del rictus de sorpresa y, en parte, enfado que se le quedó a Barry Jenkins cuando por fin tuvo entre manos su Oscar, que ni siquiera acertó a agradecer con un discurso en condiciones, y de la más que comprensible decepción de Damien Chazelle al tener que cederle la estatuilla, Emma Stone se ha encargado de limar asperezas como la profesional de lo políticamente correcto que es alegando que todos sus compañeros de película se alegran sinceramente del triunfo de sus rivales.

“Me encantó ‘Moonlight’. Dios mío, adoro esa película, de verdad. Estoy muy contenta por ellos. Es cierto que fue maravilloso escuchar cómo anunciaban ‘La La Land’ como ganadora. Creo que a todos nos hubiese encantado ganar el Oscar a Mejor Película. Pero nos alegramos por ‘Moonlight’. Creo que es una de las mejores películas de todos los tiempos. Así que yo al menos estoy feliz”, aseguraba la intérprete.