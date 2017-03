Se preparan en Berkeley con acción, debate y fe para defender a los inmigrantes

Líderes sociales y religiosos se reunieron en la Universidad de Berkeley para dialogar sobre temas de inmigración, santuario, justicia, identidad, frontera y resistencia

En momentos en que un manto de miedo cubre con angustia e incertidumbre a miles de familias inmigrantes debido al clima producido por las órdenes ejecutivas presidenciales en materia de inmigración, líderes sociales y religiosos se juntaron en Berkeley para analizar lo que llamaron “los problemas más críticos del momento”.

José Antonio Vargas, periodista ganador del Premio Pulitzer, dijo que muchas veces recibe mensajes “llenos de odio… ‘Ahora que estamos seriamente deportando criminales ilegales como tú, estoy esperando que te tropieces. Yo sería muy cuidadoso. No manejes a alta velocidad, no bebas mientras manejes, no robes en los almacenes, porque te encontraremos. Soy americano y veterano de tercera generación. Es cosa de tiempo señor Vargas’”.

Pero para Vargas, la amenaza de un hombre “que parece ser un maravilloso hombre de familia”, lo hizo meditar sobre la razón detrás del mensaje. “Estoy tratando de entender por qué él piensa que la existencia de alguien es una amenaza para su propia existencia. ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿De dónde viene ese miedo? Todo esto tiene que ver con la conciencia del país y hacia donde estamos tratando de ir”, dijo.

Vargas es parte de los llamados “soñadores”, un gran grupo de jóvenes que llegaron a este país cuando era niños y que hoy son estudiantes o profesionales. En el 2011, Vargas fue noticia cuando se convirtió en uno de los primeros profesionales en revelar su condición de indocumentado en el periódico New York Times.

Como parte de los 2.5 millones de indocumentados que existen en California, Vargas dijo que el temor existente va mas allá de lo comprensible. “No tengo palabras para definir el estado de miedo, la confusión constante y el profundo desplazamiento que las familias inmigrantes sienten a lo largo el país. Digo familias inmigrantes porque [ellos] viven dentro de los 10 millones de inmigrantes que hacen de California su hogar. La gente que el presidente Trump y sus correligionarios llama ‘ilegales’ son el padre, la madre de alguien, primos, abuelos, esposos de ciudadanos”, aseveró.

Los líderes participaron en ‘Identidad y Frontera’, una conferencia organizada por la Universidad de Berkeley y alumnos de religión de la Escuela Pacifico. El evento culminó con una manifestación pública en el centro de la ciudad el fin de semana pasado. Según a los organizadores, la actividad tuvo como objetivo preparar a los líderes sociales y religiosos “que defienden la justicia junto a aquellos en los márgenes y fronteras”.

El concepto de santuario, no solo como uno de los postulados religiosos más destacados sino como una de las formas de resistencia más importantes, fue uno de los temas prominentes. El reverendo John Fife lo entiende muy bien. Él fue uno de los iniciadores del movimiento santuario en los años 80 para proteger a refugiados de las guerras centroamericanas.

Los santuarios son “lugares sagrados”, dijo Fife al recordar cuando “escondían” a refugiados en la ciudad de Tucson. Sin saberlo y “para nuestra sorpresa, lo que hicimos para autodefendernos se convirtió en un movimiento… cuando las vidas de los refugiados están en peligro tenemos que resistir públicamente”.

Así, el incipiente movimiento logró obtener protección legal temporal para casi medio millón de centroamericanos. En los 80, 17 ciudades se declararon santuario. “Pero ahora lo estamos haciendo mucho mejor. 430 ciudades y condados ya lo son y existen más de 800 parroquias que están ofreciendo santuario. Y solo estamos comenzando porque lo que hicimos en los 80 hoy lo tenemos que hacer mucho mejor, con mucha más fuerza. Si quieren perseguir a inmigrantes y al resto, ellos encontraran santuario en nuestras comunidades. ¡Nosotros resistiremos!”, exclamó Fife.

El alcalde de Berkeley, Jesse Arreguín, el primer latino en ocupar ese puesto, preguntó: “¿puede la frontera definir nuestra identidad individual? ¿Pueden las políticas y directrices definir nuestra identidad? Tenemos que trascender eso”. Arreguín agregó que ha hablado con numerosas familias que “están realmente asustadas”.

La semana pasada, Berkeley se transformó en la primera ciudad que no contratará a compañías vinculadas en la construcción de la “divisiva muralla de Trump… Estamos aquí para reafirmar que la ciudad sigue comprometida a la diversidad e inclusión y el gobierno de nuestra ciudad está unido en el compromiso de luchar por las familias indocumentadas y continuar siendo una ciudad santuario”, dijo Arreguín.

Según Vargas, la mitad de los niños en California tienen por lo menos un padre inmigrante. “Los niños en las escuelas de Oakland le preguntan a sus profesores: ¿estarán en casa mis padres cuando yo regrese?… 25% de toda la población indocumentada del país reside en California. Uno de cada cuatro californianos es inmigrante. ¿Qué pasará cuando los feligreses no puedan ir a su iglesia porque no quieren dejar su casa? ¿Qué pasará con los dueños de negocios indocumentados –soy uno de ellos– que emplean a ciudadanos y que están asustados de que sus empleados lo denuncien? Por eso todos tenemos que definir qué es ser americano y quien es considerado un americano”, concluyó Vargas.