Dan gracias por no dejarlos solos

Esta vez unas 3,500 personas reciben alimentos y regalos en la Misión de LA

La organización Misión de Los Angeles se encargó ayer de iniciar las celebraciones del Día de Acción de Gracias dando de comer a unas 3,500 personas pobres y desamparadas en el centro de la ciudad.

Pero este año, el tradicional banquete de pavo y puré de papas recibió la sazón del reconocido Chef Roy Choi, quien preparó una salsa de naranja con diferentes tipos de chile y arándano para acompañar la comida.

En ocasiones anteriores muchas personas no se comen el pavo. La respuesta a esa situación es muy variada y va desde “ya no me cabe” hasta “está muy seco”.

Las cosas fueron un poco diferentes este año, y aunque siempre hubo personas que no alcanzaron a comer el banquete que les sirvieron, muchos disfrutaron la sazón del Chef Roy Choi.

Lilian Espinoza, residente en el este de Hollywood, fue una de las primeras personas en saborear el tradicional menú con el nuevo toque culinario.

“Me gusta venir a celebrar aquí junto con mi familia. Este es el segundo año que venimos y me ha gustado la comida. Es muy buena comida”, aseguró Espinoza, quien llegó a ser fila a las afueras de la misión desde las 5:00 a.m. La acompañaron su hija, su hermana y sus sobrinos.

Espinoza se mostró muy contenta después de recibir su comida, además de que le darían una bolsa con alimentos para preparar en casa, así como algunos regalitos para los niños.

Felipe Canales, de 58 años, y su hijo Luis, de 35, también disfrutaron la comida. Pero ellos iban preparados con un chile habanero por si acaso la comida era insípida.

“Aquí traigo este chilito por si acaso lo necesito”, dijo Luis, quien sacó el chile de una bolsa de papel, lo mostró y lo volvió a guardar como si fuera contrabando. “Más vale cargar lo que a uno le gusta”.

Felipe sonrió en complicidad con su hijo y ambos siguieron disfrutando de la comida y la música.

Felipe y Luis viven en la habitación de un hotel en Skid Row. El primero estuvo viviendo en la calle hasta hace poco. Ahora pagan el hotel con lo que Felipe recibe del seguro de incapacidad del Seguro Social y su hijo sale cada mañana a buscar trabajo como jornalero.

“Trabajo de lo que caiga, cuando hay trabajo. Cuando no, pues tenemos que ver a dónde comemos”, dijo Luis. “Este día hay que dar gracias por la comida, por la compañía y por tanta gente maravillosa que nos quiere ayudar”.

Ambos viven en la zona de Skid Row desde hace nueve años.

Los organizadores calculan que unas 3,500 personas disfrutaron del pavo. Algunos residentes de Skid Row y otros pobres que llegaron de todas partes del Condado de Los Angeles inundaron las calles aledañas a la Misión de Los Angeles para recibir la comida del Día de Honor de Gracias.

Jorge Espinoza, portavoz de la Misión de Los Angeles, dijo a La Opinión que este evento que preparan cada año por los últimos 75 años -un día antes de la celebración oficial de Thanksgiving-, es sólo una extensión de lo que hacen todos los días.

“Cada día preparamos unos 1,500 platos de comida. En esta ocasión lo que hacemos es llevarlo a la calle”, dijo Espinoza.

La preparación de esta comida inicia una semana antes y, como es tradicional, algunas celebridades de Hollywood llegan a servir la comida.

Este año, no solo estuvieron los medios que normalmente cubren este tipo de eventos para los desamparados, sino que también los paparazzi, que querían captar cada movimiento de Kim Kardasian.

Otras estrellas que normalmente acuden a ayudar como Jennifer Love Hewitt, quien cada año se pone un delantal para servir comida, y Zoe Zaldaña tuvieron que modificar sus labores por la presencia de tantos fotógrafos gritándole a Kardasian que sonriera y que viera a las cámaras.

Las personas interesadas en ayudar o donar cobijas a la Misión de Los Ángeles pueden llamar al (213) 629-1227.