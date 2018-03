Aquino se despide de la familia azul

Antes de sumarse a la concentración del Tri le dijo adiós a sus compañeros

MEXICO (NTX).— El mediocampista Javier Aquino acudió ayeraa despedirse de quienes ahora son sus ex compañeros del club Cruz Azul, emocionado porque está a punto de iniciar su aventura por el futbol europeo.

El canterano celeste, contratado por el Villarreal de la Segunda División de España reveló que la tristeza lo invade por dejar a los cementeros, pero que al mismo tiempo vislumbra su futuro positiva con el “Submarino Amarillo”.

“Fue algo muy sencillo, muy individual, porque si se juntaban todos me iba a dar mucha tristeza decirles algo y preferí que haya sido un hasta ponto y no un adiós definitivo, y espero poder encontrarme en un futuro a mis ex compañeros”.

A su salida del inmueble de la colonia Nochebuena, el oaxaqueño no ocultó su estado de ánimo, y aunque no hubo lágrimas su voz se notó entrecortada.

“La verdad estoy muy triste, trate de hacer corto mi saludo uno por uno y los entrenadores también. Me voy contento por un lado y triste por otro porque ha sido mi casa siempre desde que era aficionado”, comentó el seleccionado nacional.

Aseguró que el momento le llenó de emoción “que los compañeros te deseen mucha suerte, mucho éxito en España, y yo espero que ellos puedan ser campeones con Cruz Azul en este torneo, me daría mucho gusto que lo consiguieran, yo lo estuve intentando pero en ese momento no me tocó”.

“Es muy importante para mí que Cruz Azul me haya brindado la oportunidad de que en un futuro pueda volver , me dejan las puertas abiertas, siempre mi primera opción será Cruz Azul, estoy contento por no quedar mal con ellos”.

Javier Aquino se concentrará desde mañana con la Selección para el partido eliminatorio contra Jamaica del próximo miércoles 6 de febrero.