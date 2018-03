México: ‘La Bestia’ se descarrila de nuevo

Hondureños narran el momento de horror que vivieron; es el cuarto acciodente del tren en lo que va del año

MÉXICO.— Una llanta de automóvil abandonada sobre las vías de “La Bestia”, el tren de carga en el que viajan indocumentados centroamericanos rumbo a Estados Unidos, provocó el descarrilamiento de 12 vagones en el municipio de Encarnación de Diaz, en el estado de Jalisco, la tarde del martes. Los viajeros resultaron ilesos.

Esta es la cuarta vez en lo que va del año que el ferrocarril de carga que cruza el país de sur a norte y por primera vez en la región occidental descarrila.

En febrero pasado fue en Veracruz (sureste), y dos veces más en junio en localidades de Oaxaca (sur). En 2013, se registró la muerte de 12 indocumentados por el descarrilamiento de La Bestia en los límites de Tabasco y Veracruz.

En el tren viajaban 10 indocumentados de origen hondureño, dos de ellos salieron disparados del vagón en cuanto chocó y los otros ocho lograron brincar antes de que se descarrilara la máquina que pudo caer sobre ellos o mutilarlos con el filo del carril y el roce, pero todos lograron salvar su vida.

El hondureño Francisco Valladares, quien abordaba La Bestia, relató a integrantes de la Cruz Roja que al chocar el tren con el neumático, éste comenzó a girar golpeando al primer vagón.

“Nos tuvimos que tirar adelante, así fue como pudimos salvarnos, si no, no estuviéramos aquí. Lo único a lo que me encomendé fue a mi Diosito”.

A pesar de las heridas como raspones, moretones y fuertes golpes en la cabeza, los migrantes hondureños prefirieron seguir su camino que ser atendidos por algún Centro de Salud, comentó Samuel González, coordinador de Socorros de Encarnación de Díaz.

El tren número 4517 había salido del DF y tenía como destino Piedras Negras, Coahuila y acababa de descargar ácido fosfórico en solución por lo que los vagones iban vacíos. La remoción tardará varios días en que los migrantes buscarán otras opciones para seguir el camino.