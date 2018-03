Incendio afecta tres negocios latinos en Koreatown

Una panadería, un salón de belleza y una fonda fueron los tres negocios latinos afectados por el incendio registrado esta mañana en la intersección del bulevar Beverly y avenida Kenmore, en los límites de East Hollywood y Koreatown.

El Departamento de Bomberos informó que alrededor de las 5:00 de la mañana se recibió el reporte del incendio, el cual fue sofocado en 45 minutos.

Panadería El Salvador, Alma’s Beauty Salón y Don Bartolo’s Restaurant fueron los establecimientos alcanzados por las llamas.

Alrededor de una docena de trabajadores se quedaron sin empleo de manera temporal, mientras que los habituales clientes tendrán que esperar para saborear de nuevo las pupusas de Don Bartolo.

Aunque las fachadas de los negocios no fueron afectadas por las llamas y en la panadería montones de pan lucían antojables para el café de la mañana, los tres establecimientos fueron clausurados temporalmente por el Departamento de Seguridad en Edificios debido a los daños que sufrieron.

Bomberos aún investiga cuáles fueron las causas del incendio, pero los residentes del área comentaron que pudo haberse originado en los hornos de la panadería que se localizan en la parte trasera del establecimiento.

#Koreatown Bakery fire under control, but activity continues at Beverly Blvd near Vermont. South of 101 #CBSLA pic.twitter.com/zu0p5FulNL

— Stephanie Simmons (@StephatCBS2) February 4, 2015