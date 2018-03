“Por favor, regresa a casa”, pide mamá a hija desaparecida de Orange

“Erica, te amamos muchísimo… por favor, regresa a casa”, clamó Margarita Alonso, la madre de Erica Alonso, de 27 años, a quien se le perdió el rastro el pasado 15 de febrero, luego de haber asistido a una cita de San Valentín con su exnovio y otra pareja.

Tras repartir boletines en Reseda y Laguna Beach que urgen la recuperación de la hija de Margarita e Isaac, y hermana de otros cinco miembros de la familia Alonso, la familia habló con NBC Los Angeles para una vez más pedir del público ayuda para dar con la hija que desde el 14 de febrero no ha llegado a casa.

La mujer, residente de Laguna Hills del condado de Orange, fue vista por última vez por su exnovio, después de haber entablado un discusión con él afuera de su casa de la ciudad de Irvine.

Please Find and Bring Home Erica M Alonso missing since last Sunday #lagunahills #oc #missingperson #helpfinderica pic.twitter.com/l0AX5wclCg

— Andrea Bee (@Lilmamas57) February 23, 2015