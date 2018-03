Hijo de Ramón Valdés lo defiende de las acusaciones de Florinda Meza

Esteban Valdés asegura que su familia nunca supo que su padre consumiera drogas aunque sí le gustaba tomarse "sus copas"

Luego de las declaraciones que Florinda Meza dio durante una entrevista para un programa brasileño, donde revelara algunos aspectos negativos sobre la vida del fallecido actor Ramón Valdés, ahora su hijo Esteban Valdés ha decidido defender la memoria de su padre y hablar por la familia.

En una entrevista telefónica durante la transmisión del programa “Ventaneando”, Esteban expresó su disgusto sobre las palabras que emitió la viuda de Roberto Gómez Bolaños.

“Somos 10 hijos de mi papá y la manera de resumir nuestro sentimiento es que fue injusto. No sé si comparar las cachetadas, con lo que expresó sin pensar, mi papá ya no está para defenderse y aunque es injusto lo que dijo. Sí causó un daño sin embargo no queremos estar en un tipo de polémica y ella sabe el error que cometió, los fans ya expresaron más de lo que sentimos, es la decisión de la gente que quería a mi papá”, expresó.

Por otra parte, Esteban también habló acerca de las disculpas de Florinda ofreció en su cuenta de Twitter, y mencionó el hecho de que la señora estuviera dispuesta a retractarse de manera pública.

“Se agradecen las disculpas, pero habría que ver si estaría dispuesta a retractarse fue algo que nos causó daño, cualquiera tiene defectos pero usando la venta de cosas sobretodo en un país como Brasil que es un lugar donde todavía se transmite el programa y donde los niños lo ven”, señaló.

Finalmente, el hijo del actor conocido como “Don Ramón” descartó que su padre consumiera drogas y aclaró la verdadera razón de su muerte.

“No supimos que mi papá usara drogas. Se le diagnosticó cáncer en el estomago y le daban un años de vida, pero él siguió tres años y medio más. Le gustaba tomarse sus copas pero tenía que evitarlas”, concluyó.