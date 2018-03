George Foreman: “Alí, Frazier y yo éramos un solo hombre”

El mundo del boxeo le rendió un merecido homenaje a la leyenda estadounidense que falleció esta madrugada en Phoenix

El ex boxeador George Foreman, uno de los dos rivales más importantes que tuvo Muhammad Alí durante su carrera –el otro, Joe Frazier, falleció hace cinco años– comentó este sábado que una parte suya “se perdió, la pieza más grande“, en alusión al deceso del notable ex campeón, considerado como uno de los mejores de todos los tiempos.

“Alí, Frazier y yo éramos un solo hombre. Una parte de mí se ha perdido, la pieza más grande“‘, escribió Foreman en su cuenta de la red social Twitter, aún consternado por la partida de Alí, ocurrida esta madrugada a los 74 años.

Otro grandísimo ex campeón, el estadounidense Oscar de la Hoya, comentó lo importante que fue el compromiso de Alí con el boxeo como deporte y la forma en que lo elevó y lo hizo trascender en todo el mundo.

“Muhammad Alí es una leyenda y uno de los atletas más celebrados del mundo, el púgil que brilló en la era dorada y puso a nuestro deporte en el mapa. Allanó el camino para muchos boxeadores y motivó que millones de personas en hogares de todo el mundo miraran las peleas”, comentó el “Goldey Boy“, campeón en seis categorías diferentes durante su brillante carrera.

En tanto, otra grandísima figura, el estadounidense Floyd Mayweather, destacó que gracias a lo que forjó Alí, luego él pudo lograr todo lo que consiguió en el mundo del boxeo.

“Pavimentó los caminos, nos abrió las puertas a los deportistas negros para que, en mi caso, haya podido conseguir lo que ahora tengo. Ha muerto un gran hombre y hemos perdido a una leyenda, a un héroe”, reflexionó Mayweather.

Por su parte, el filipino Manny Pacquiao, quien sigue en actividad a los 37 años, indicó que el deceso de Alí fue “una gran pérdida”.

“Hoy perdimos a un gigante. Si bien el boxeo se benefició con el talento de Muhammad Alí, no fue tanto como la humanidad se benefició de su calidad humana. Nuestros corazones y plegarias son para su familia, que Dios los bendiga”, destacó Pacquiao, quien ganó el título mundial en ocho categorí­as diferentes.

Evander Holyfield, ex campeón del mundo de los pesados: “Es una pérdida enorme. Quería ser como él. Él me inspiró. Me preguntaron un día si quería bati su récord (Alí conquistó el título mundial de los pesados en tres ocasiones) y respondí que no ya que eso quería decir que debía perder, pero para volver tras una derrota hay que ser aún más fuerte y eso es lo que Alí nos demostró durante toda su carrera”.

Myke Tyson, otro ex monarca de los pesos pesados enfatizó: “Dios vino a buscar a su campeón. Adiós al más grande”.

El promotor Don King también se refirió a la partida de Alí y destacó que siempre peleó contra todos, pero a favor de los demás.

“Sin dudas, su legado es grande. Defendía aquello en lo que creía y lo hacía convencido, jamás fue contra sus creencias”, recordó Don King, el promotor de los combates “Rumble in the Jungle” (la pelea en la selva) y “Thrilla in Manila” (suspenso en Manila), la primera ante George Foreman y la segunda frente a Joe Frazier.

Otro veterano promotor, Bob Arum, no se mostró ajeno a la pérdida del ex grandísimo campeón y recordó que comenzó su carrera en esa época dorada del boxeo junto al tres veces monarca de los pesados.

“Es la figura más transformadora de mi era. Hizo incluso más que Martin Luther King por cambiar las relaciones raciales y la opinión de la gente, fue un privilegio y un honor haberlo conocido y sido su amigo”, destacó Arum, promotor de 26 combates de los 61 que disputó Alí en su brillante carrera.