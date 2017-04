Video: ¿Eva Longoria embarazada de Pepé Bastón?

La actriz habla sobre los rumores de que espera su primer bebé

A estas alturas, la actriz Eva Longoria debe de haber perdido ya la cuenta de las veces que le ha tocado desmentir que esté esperando un hijo junto a su actual marido, el empresario mexicano Pepe Bastón.

En esta ocasión, los rumores acerca de un posible embarazo comenzaron a circular tras la publicación de unas fotografías de la intérprete a bordo de un barco durante sus vacaciones en Hawái para celebrar el cumpleaños de su pareja. Aparentemente, para algunos la antigua protagonista de “Desperate Housewives” lucía un vientre demasiado abultado y poco habitual en su esbelta silueta, lo que automáticamente interpretaron como una señal de que iba a convertirse en madre.

Wet-n-Wild with Diego! #VacationMode 🍹 A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria) on Apr 20, 2017 at 3:31pm PDT

Sin embargo, ahora Eva ha recurrido a sus redes sociales para aclarar que no está embarazada con sentido del humor.

“Buenos días a todo el mundo, es el último día en este paraíso y estoy muy cansada. Esta mañana hemos hecho deporte. He visto algunas fotos mías en las que salgo muy gorda en un barco. Y tengo que decir que lo único que sucede es que he estado comiendo queso. Así que eso es todo, no estoy embarazada, solo he comido queso, bebido mucho vino y devorado muchas tortitas“, explicó la estrella a través de la sección “Stories” de su cuenta de Instagram, en la que también compartió varias imágenes en biquini en las que se aprecia que sigue tan en forma como siempre.

La única razón por la que Eva se ha molestado siquiera en atajar los comentarios sobre si iba o no a estrenarse en la maternidad es que sus seres queridos ya habían comenzado a hacerse ilusiones.

“Tenía que aclarar esto porque toda mi familia me ha llamado para preguntar si estoy embarazada. Sí, parece que lo estoy, pero era solo una bola de queso. Ahora en serio, estoy más gorda, pero eso es lo que le sucede a todo el mundo. Todos nos hinchamos a veces“, aclaró.