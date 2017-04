Cuauhtémoc Blanco arremete contra Ricardo Peláez: “¡Yo lo correría!”

Cuauhtémoc Blanco señala al presidente del América como el principal responsable de la crisis en el conjunto azulcrema

Cuauhtémoc Blanco rompió el silencio, habló en torno a la actual situación de las Águilas del América y advirtió que si él fuera el dueño del equipo ya hubiera quitado a Ricardo Peláez de la Presidencia.

En entrevista para Televisa Deportes Network (TDN), el exfutbolista también señaló al técnico Ricardo La Volpe como el principal responsable del irregular paso del conjunto azulcrema en la actual temporada, en la que fue eliminado de la Copa MX y aunque se mantiene en zona de calificación a la liguilla del torneo Clausura 2017, sigue siendo un equipo poco espectacular y que no es del agrado de la afición.

“La Volpe tenía grandes equipos y los hacía jugar bonito y el América no juega a nada… Yo, si fuera el dueño, sacaría a Peláez. Él hizo las contrataciones, él trajo a los jugadores. Es como siempre he dicho, tú como entrenador, aunque tengas a un directivo, tienes que traer a tus jugadores”, señaló el “Cuau”.

Blanco también señaló a Peláez como el culpable de impedir su regreso a las Águilas, para disputar su última campaña antes del retiro.

“Todo comenzó el día que yo hablé con el dueño del equipo (Emilio Azcárraga Jean) para retirarme del América cuando estaba empezando el Piojo. Me fui feliz después de esa plática porque me dijo ‘te hablará Peláez’. Me llama por teléfono y me dice ‘te tengo una mala noticia, no entras en planes. No entras en el sistema del Piojo y tenemos otros proyectos’”, detalló quien actualmente se desempeña como el alcalde de Cuernavaca, Morelos.