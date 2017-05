Ernesto Laguardia revela ‘situaciones incómodas’ tras su salida de Televisa

Después de haber dejado Televisa, el actor y presentador aseguró que los amigos se cuentan con los dedos de la mano

Por varios años, Ernesto Laguardia estuvo Televisa trabajando para diversos proyectos televisivos donde participó en varias telenovelas, asimismo, se desempeñó como presentador del programa matutino ‘Hoy’, el cual lleva 19 años aire.

Cuando la relación de trabajó llegó a su fin, Laguardia ingresó a la televisora del Ajusco para poner en marcha nuevos proyectos, sin embargo, dicha salida vino acompañada con la revelación de algunos secretos sobre su participación en dicho programa.

En una entrevista realizada por el programa Fórmula Espectacular, Ernesto destacó varias situaciones negativas en ese tiempo.

‘Fueron muchos años, y bueno, pues como hay muchas personas que te apoyan a través de los años de Televisa, también hay personas que pues te ponen trabas por otras cosas diferentes al profesionalismo y a la capacidad’, explicó.

Cuando fue cuestionado si había dejado amigos, aseguró que no siempre hay amistades duraderas.

‘Hay personas que nada más son compañeros de verdad, hay que decirlo muy claramente’.

‘Hay muchas cosas que no quisiera revivir, pero bueno, las amistades, como decía mi papá, se cuentan con los dedos de una mano. En este medio desgraciadamente se manejan egos e hipersensibilidades y cosas también difíciles que el público no ve y que piensa que todo es glamour, pues no lo es. Sin embargo, amamos este medio’, agregó el nuevo protagonista de la nueva teleserie de Tv Azteca, ‘Las Malcriadas’.

Por otra parte, nunca mencionó el nombre de alguna conductora o conductor del programa.

POR: Eduardo Bravo