Los poderosos mensajes del presidente francés a Trump y Putin

"No dejaré pasar nada", es una de las cosas que ha dicho Emmanuel Macron

El nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron, arribó a su puesto decidido a marcar su posición ante los líderes más poderosos del mundo.

Primero, el mandatario saludó de especial forma al presidente Donald Trump, y aunque el video del momento en que el republicano “no aguantó” la fuerza del joven político se volvió viral, el fondo de la escena fue lo más importante, como el propio Macron lo explicó.

“Mi saludo con él no fue inocente… no fue un asunto de Alpha y Omega de la política, pero fue el momento de la verdad”, expresó Macron al Journal du Dimanche en referencia a la importancia que desea que se le dé a Francia.

Macron ya había marcado su distancia de las políticas del presidente Trump, cuando les dijo a investigadores y desarrolladores de nuevas tecnologías contra el cambio climático que Francia “era su casa”, porque ahí hay intenciones de luchar contra las afectaciones ambientales.

Días después, el presidente francés se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, frente a quien reprochó la cobertura de medios cercanos al gobierno ruso durante las elecciones en Francia.

“No voy a ceder un centímetro en esto. Durante la campaña, Rusia Today y Sputnik fueron agentes de influencia en varias ocasiones al difundir información falsa sobre mí, información personal y de mi campaña”, expresó durante su reunión con Putin en el Palacio de Versalles.

Durante una de sus primeras entrevistas como mandatario, Macron agregó: “Donald Trump, el presidente turco o el presidente ruso ven las relaciones en términos de equilibrio de poder.

“Eso no me molesta. No creo en la diplomacia como una forma de abuso público, pero en mis diálogos bilaterales no dejaré pasar nada… no haré concesiones pequeñas, ni siquiera simbólicas”, expresó.