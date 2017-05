Mira qué dijo Silvia Pinal sobre la serie de Luis Miguel

La dinastía de la actriz está ligada al ‘Sol’ por medio de su nieta Stephanie Salas, quien tuvo con el cantante una hija, Michelle

La actriz Silvia Pinal no resiente que hayan pospuesto la serie que ahondaría en su vida y, en cambio, le echa porras a Luis Miguel para que todo salga a pedir de boca en la producción de Netflix que contará su historia.

“Que le vaya muy bien, ojalá que la hagan bien, porque es un muchachito que ha vivido muchas cosas fuertes, buenas y de todo“, expresó la actriz al ser cuestionada sobre la serie que estelarizará Diego Boneta en el papel de “El Sol”.

La dinastía de Silvia Pinal está ligada al cantante por medio de su nieta Stephanie Salas, quien tuvo con el cantante una hija, Michelle. Por esta razón, la familia de la protagonista de la cinta Viridiana podría, después, de todo, aparecer en la serie biográfica.

Pinal manifestó su afecto por Luis Miguel, aunque no quiso emitir opiniones sobre la posible mención de su descendencia en la serie.

“Eso pregúntenselo a Stephanie, qué va a hacer, porque es la vida de ella. Yo sé lo que es Luis Miguel para mí y para ellas.

“Para mí Luis Miguel es una gente que yo quiero mucho, y que admiro mucho y hasta ahí. Y ya no digo más“, señaló.

A propósito de su propia serie, que contará con Carla Estrada como productora e iniciará grabaciones en noviembre luego de ser pospuesta por Televisa, subrayó que entiende los motivos de tal decisión.

“Ni modo, si no hay dinero, ¿qué hago? Es un negocio, Televisa es un negocio. Si pueden hacerlo, lo harán. Y lo van a hacer, seguro. Pero ahorita no pueden por razones obvias que no puedo mencionar”, dijo la actriz, quien además negó estar dolida.

De igual modo descartó la posibilidad de que la decisión se debiera a la mención de su estrecha amistad con Emilio Azcárraga en su biografía.

Y a pesar de ser uno de los rostros más laureados del cine mexicano, a la actriz no le interesa que se haga una cinta sobre su vida.

“Ya he hecho cosas para la tele. Ya hay un libro, ya hay documentos, ya hay cosas de las cuales pueden hacer cosas mías“, agregó.

Hace unos días, la actriz participó en la lectura de fragmentos de su autobiografía “Esta Soy Yo”, acompañada por el actor Xavier Marc, como parte del programa de fomento a la lectura “¡Leo… luego existo!”, en la sala Manuel M. Ponche del Palacio de Bellas Artes.

El público celebró con especial entusiasmo los pasajes que hablaban de sus romances con Rafael Banquells, Gustavo Alatriste y Enrique Guzmán, así como su amistad con figuras como Luis Miguel y Pedro Infante.

En entrevista posterior a la lectura, Pinal sostuvo que ningún hombre la rechazó, ni siquiera el intérprete de “Pepe El Toro”.

“Pobre Pedro, yo fui la que le dije ‘No’. Pedrito era un sol, ¡pero ese iba tras las faldas de la escoba! Era terrible. Fuimos muy lindos y nos quisimos mucho y hasta ahí”, afirmó.

“El amor es fascinante, te da alegría, te da tristezas, te da experiencias… Yo estoy feliz de haber vivido lo que he vivido y agradecida, además”.

