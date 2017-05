Niurka Marcos es acusada de plagio

La autora de "Que perra mi amiga" no quiere que canten su canción

La cantante Ivanchys Méndez, mejor conoci­da como La Real Lazzy, intérprete del pegajoso tema discotequero “Qué perra mi ami­ga”, está que no le calienta ni el sol porque sus colegas Carmen Campuzano y Niurka Marcos han estado supuestamente plagiando su famoso tema.

La dominicana ex­plicó que próximamente demandará a Car­men y a Niurka pa­ra que de una vez por todas dejen de estarse me­tiendo con su canción.

“Me llegó un video en el que Carmen Campuza­no está usando mi can­ción, pero también la señora Niurka la ha usado en un vi­deo, y la verdad me molesta porque los colegas míos necesi­tan un respeto“, declaró a Diario Basta.

“Yo no voy a en­tretener a un públi­co con temas aje­nos; yo canto mis canciones. Cuando yo va­ya a México próximamen­te arreglaré es­to de una forma legal, porque ellas saben que hicieron pla­gio. A mí me deberían de lla­mar, respetarme y pedirme permiso para usar mi canción”.

La cantante explicó que el tema salió de relajo. “Siempre he dicho que yo no tenía pla­neado hacer el tema de ‘Qué pe­rra mi amiga’, eso fue algo que a mí se me ocurrió, yo le dije a mi hermano, vente que se me aca­ba de ocurrir un tema, vamos a hacerlo; yo se lo canté, y tres productores más quisieron sumarse al proyecto, pero el tema fue tratado a nivel de relajo y nos salió muy bien, porque al público le ha gustado mucho”, dijo.

Rafael Suárez