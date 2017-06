¿Qué pasa con los trabajos en el comercio?

El comercio electrónico está creciendo y con ello el empleo y los sueldos pero muchas tiendas tradicionales están sufriendo

Express, la cadena de ropa, vivió ayer un mal momento en el mercado después de reportar una rebaja de sus ventas. No es la única. El comercio al por menor, el de las tiendas en el que hay escaparates y cajas registradoras a las salidas, es uno de los sectores que genera más empleo del país, casi el 11% del mercado laboral. Pero está viviendo unos momentos muy bajos.

Según un informe de los analistas Challenger Gray & Christmas, en abril se recortaron 11,669 empleos en este sector de comercio al por mayor, la mayor rebaja de todas las industrias y un 36% más que en los primeros cuatro meses de 2016. Peor aún, en lo que va de año hay casi 10 grandes empresas que han optado por acudir a la bancarrota y hay grandes cadenas que llevan años en crisis como Sears o Kmart que van a eliminar centros de trabajo.

A los altos costos de alquiler de las tiendas en grandes ciudades se une el desafío del comercio electrónico que está cerrando puertas y oportunidades a un buen número de trabajadores que empiezan sus experiencias profesionales en este sector como vendedores, cajeros, expertos en logística. Incluso en los empleos de verano hay menos oportunidades.

Pero no todo el mundo es pesimista. Las ventas no desaparecen. Los consumidores siguen consumiendo y comprando. Hay tiendas en las que aún hay mucha actividad, es solo que el comercio está cambiando y evolucionando de tal manera que las oportunidades laborales ya no están solo en una tienda física sino en el llamado e commerce (comercio electrónico).

Michael Mandel del Progressive Policy Institute de Washington cree que no hay que preocuparse tanto por la rebaja del empleo en el comercio del llamado brick and mortar (el de las tiendas físicas) porque el electrónico está cambiando la dinámica de este sector con mejores oportunidades, más productividad y mejores sueldos. Eso si, con más formación para acceder a este en muchos casos.

Según sus cálculos, desde el último pico del ciclo económico en diciembre de 2007, el número de trabajos en comercio electrónico se ha incrementado en 397,000. Sobre todo por centros de almacenaje. Y aunque los empleos en trabajos de comercio tradicionales también han subido, unos 186,000 más, esta medida es “engañosa” porque las horas de trabajo se han reducido. Es decir, que las ganancias de empleo en comercio electrónico superan de lejos a las de las tiendas tradicionales.

Y algo que Mandel considera relevante es que en los empleos generados con las nuevas tecnologías los salarios son muchos más elevados. Medidos en dólares de 2016 y a un ritmo anual, los salarios de los trabajadores del e commerce aumentaron en cerca de $19,000 millones desde diciembre de 2017 mientras que en las tiendas tradicionales en ese mismo periodo, la mejora ha sido del $4,000 millones.

¿Qué pasa en el sector? Hay una crisis producto de una transición.