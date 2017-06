Betty Monroe detalla asalto donde terminó golpeada

La actriz fue encañonada con una pistola por los asaltantes

Betty Monroe fue gol­peada por uno de los delin­cuentes que el pa­sado martes la asaltó a espaldas del mercado de Mixcoac en la Ciudad de México, cuando la actriz termina­ba los ensayos de la obra “Una noche de locu­ras”. Tras el incidente, ahora la actriz narra cómo des­pués de recibir varios golpes en la cabeza con una pistola y de ver que agredían a su asistente, pateó a uno de los delincuentes para poder escapar del atraco.

“Saliendo del ensayo de la obra llegaron dos chavos gol­peando el cristal de mi au­to, insultándonos a Esperan­za (asistente de la actriz) y me golpearon“, dijo la protagonista de “Sueño de amor” a Diario Basta. “Hubo pistolas y en un momento de desesperación Esperanza abrió las puertas y se botaron los seguros de la ca­mioneta, entonces entraron y me arrancaron una cadena, mi reloj y mi bolsa con todas mis tarjetas, a ella le quitaron su celular, un reloj y un anillo”.

Betty narra que nunca per­dió el control: “Me pidieron, con la pistola en la cabeza, que les abriera la cajuela, en ese momento el fulano del lado de­recho empujó a Esperanza, fue ahí cuando me enojé, me vol­teé de frente con el tipo y le di una patada, el cuate se cayó, ce­rré la puerta, agarré a Esperan­za, metí el acelerador y me es­trellé con un coche y la perso­na dio vuelta a la derecha y por consiguiente yo también, para salir de esa calle y escapar del par de ladrones”, remata la va­liente Monroe.

