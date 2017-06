Matías Almeyda, el “candidato natural” para dirigir a la Selección mexicana

El trabajo del entrenador argentino con Chivas podría abrirle la puerta pronto al Tri

Poco más de una semana en Buenos Aires le resulta insuficiente a Matías Almeyda para ponerse al día con todos los afectos y costumbres con que se reencuentra en esta ciudad y su Azul natal.

Le gustaría quedarse más tiempo, pero desde México lo reclaman obligaciones profesionales y futbolísticas que lo tienen muy contento y satisfecho. Hace menos de un mes llevó a Chivas a ganar el título de Liga de México después de once años.

El gran momento del entrenador argentino y el desencanto que vive la gran mayoría de afición y prensa con Juan Carlos Osorio, convierten al “Pelado” en el candidato natural para tomar las riendas del Tri en un eventual cambio de planes de la Femexfut.

Almedya, se sentó a charlar con Claudio Mauri de LA NACION y esto fue lo que dijo respecto a la selección mexicana y los jugadores aztecas.

-¿Cómo le llegás al jugador mexicano, de qué manera lo convencés?

-Va más allá de que el que jugador sea mexicano o no. Trato de hablarle lo más sencillo posible y que ellos puedan disfrutar de lo que hacen. Hay épocas en que los futbolistas lo sufren al fútbol, no lo disfrutan. Siempre será un juego, aunque se fue profesionalizando cada vez más. Nunca se debe perder el sentido de la diversión, que es lo que saca la presión. También creo que fui bastante coherente con las decisiones que hablé y tomé. Fui creíble ante el grupo.

-¿La necesidad de promover a juveniles y reforzarte sólo con mexicanos es un desafío que te hizo crecer como entrenador?

-Yo sabía que asumía ese reto importante. Chivas se maneja así, es su sello histórico. Era otro objetivo que tenía que alcanzar. Superarme, mostrarme ante un fútbol que a mí como entrenador no me conocía. Me gusta entrenar al jugador mexicano, tiene una predisposición al trabajo espectacular. Ellos nos facilitaron las cosas para que todo saliera bien.

-Con lo bien que te va dirigiendo sólo a jugadores mexicanos te vas a convertir en un candidato natural al seleccionado de México.

-Vivo el día a día y disfruto de Chivas. Para llegar a una selección hay dos maneras. Una, con proyectos, y otra con el examen que rendís en cada partido, consiguiendo títulos. Hay que conocer la vida del jugador, y al dirigir sólo mexicanos la posibilidad se puede dar de manera natural en algún momento, pero realmente ahora no lo pienso.