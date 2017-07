Adele está a punto de perder una fortuna y su carrera

Canceló sus conciertos en Wembley.

La cantante Adele no tuvo más remedio el pasado viernes que enviar una emotiva carta a todos aquellos admiradores que esperaban con ansia los que podrían haber sido los dos últimos conciertos de su carrera -programados para este fin de semana en el estadio de Wembley (Londres)- con el fin de anunciarles que, debido a un nuevo problema en sus cuerdas vocales, se había visto obligada a cancelarlos y, por tanto, a poner fin a su gira mundial mucho antes de lo esperado.

Al margen de la comprensible “decepción” de los más de 90.000 espectadores que iban a acudir a cada uno de estos espectáculos y de la frustración de la propia intérprete, que sigue sin ser capaz de resolver aquellas complicaciones derivadas de la fragilidad de su garganta, lo cierto es que las consecuencias de semejante imprevisto podrían ser mucho más graves de lo inicialmente estimado, ya que precisamente esos dos recitales suspendidos iban a ser filmados y posteriormente comercializados a través de un DVD titulado ‘Adele Live 2017: The Finale’.

London / Wembley Stadium / Jun 29 A post shared by Adele (@adele) on Jun 30, 2017 at 8:38am PDT

“La idea era hacer una gran producción con ese DVD y ya estaba todo planeado para llevarlo a cabo. Es posible que esa presión adicional haya hecho mella en su mente y, en consecuencia, haya empeorado su problema con las cuerdas vocales. La verdad es que ha sido una gran decepción y una oportunidad perdida, porque es evidente que la venta de ese DVD habría generado millones en ganancias, y es complicado predecir si se podrá hacer algo parecido en el futuro”, explicó una fuente de la promotora de la gira al diario británico The Sun.

Según la misma publicación, a lo largo de esta semana se tomará una decisión definitiva sobre las dos opciones que barajan a día de hoy el equipo de la artista y los responsables de la multitudinaria gira de 123 recitales que tuvo que ser acortada antes de tiempo: si posponer los espectáculos para más adelante o -la alternativa más viable a día de hoy- comenzar el proceso de reembolso de entradas. En el caso de que se opte finalmente por la segunda de ellas, a las elevadas pérdidas del DVD habrá que unir las que se desprenderán de un estadio de Wembley que había colgado el cartel de ‘no hay entradas’ durante dos noches consecutivas.

A post shared by Adele (@adele) on Jun 30, 2017 at 4:40pm PDT

“Saben que jamás habría tomado una decisión así sin haberlo meditado mucho. Llevo 121 conciertos a mis espaldas y solo me quedaban dos, ¡solo dos! ¿Pero quién co** cancela un show en el estadio de Wembley? No poder completar una misión que iba a suponer el cénit de mi carrera es algo a lo que mi cabeza sigue dándole vueltas y ojalá no tuviera que estar escribiendo estas líneas. He venido haciendo cambios drásticos en mi vida para poder estar a la altura de este tour, desde que comenzó el año pasado. La sensación de no poder terminar algo que has empezado es horrible y sigo sin comprender por qué ha pasado. Se suponía que mi carrera iba dirigida a un momento como este, a estos cuatro shows finales”, reza un extracto de la carta con la que confirmaba el fin anticipado de la gira, cuyo efecto es aún más dramático si se tiene en cuenta que solo unos días antes dejaba entrever que jamás volvería a protagonizar un periplo de semejante calibre.