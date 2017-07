Adónde ir y qué hacer en el Área de la Bahía

Sábado 8 de julio

Pasión de Frida

Galería Sanchez Contemporary, en la ciudad de Oakland, invita a la recepción de apertura de la ‘Pasión de Frida’ de este año. Celebrarán la vida, el arte y la pasión de Frida Kahlo. Ilustraciones originales de un grupo fabuloso de artistas. Curado por Bird Levy y María Sánchez. La exposición será el sábado 8 de julio, 8 pm, en el 1951 Telegraph Ave. www.sanchezcontemporary.com/new-events

Paquita la del Barrio y Diego Verdaguer

La defensora de las mujeres, Paquita la del Barrio, llega al Norte de California junto con el cantautor Diego Verdaguer. Los cantantes se presentarán el sábado 8 de julio, 7 pm, en el Thunder Valley Casino Resort, en la ciudad de Lincoln, en el 1200 Athens Ave. Para mayores de 21 años. www.thundervalleyresort.com

Exhibición de Abejas

Aprende cómo las abejas impactan nuestro mundo en la nueva exposición ‘Bees: Tiny Insect, Big Impact’ en el Museo de California de Oakland. Esta es una oportunidad de aprendizaje y diversión para toda la familia. La exhibición estará hasta el fin de junio en el museo localizado en el 1000 Oak St. Oakland. www.museumca.org/exhibit/bees

Domingo 9 de julio

Bachata en el Mar

Regresa el evento más caliente en la playa, Bachata By The Sea en Santa Cruz. Los directores del equipo de baile Bachata Sentimiento darán una hora gratis de clase de bachata de 3 pm a 4 pm. También habrá un picnic social. Gratis para toda la familia. El evento será el domingo 9 de julio, de 1 pm a 7 0pm. El baile será en 106 Beach St. Santa Cruz CA. www.facebook.com/BachataSentimiento

Sinfónica de San Francisco

Siguiendo con una tradición de 80 años, la Sinfónica de San Francisco regresa al Stern Grove Festival con el conductor Edwin Outwater. El concierto es gratuito para toda la familia, pero llegue temprano y listo con tapetes, cobijas y comida estilo picnic. El show será el domingo 9 de julio, 2 pm, en el Sigmund Stern Grove, en la 19th Ave. cruce con Sloat Blvd, en la ciudad de San Francisco. www.sterngrove.org

Miércoles 12 de julio

Prince Royce

El príncipe de la música romántica, Prince Royce, llega a la ciudad de San José en su gira ‘Five Tour’. Royce se presentará el miércoles 12 de julio, a las 7:30 pm, en el Centro de Eventos de la Universidad de San José en 290 S. 7th St. www.princeroyce.com

Viernes 14 de julio

Ozomatli

Ozomatli llega a Oakland a llenar el escenario con sus ritmos de cumbia y ritmo urbano para lanzar su nuevo disco ‘Non-Stop: Mexico to Jamaica’. Los acompañará la banda Pasto Seco. Se presentarán el viernes 14 de julio, las puertas se abren a las 8 pm, en The New Parish, en 1743 San Pablo. www.ozomatli.com/tour

Cine de Alejandro Jodorowsky

El teatro Roxy en San Francisco presentará cuatro películas clásicas del maestro surrealista, el chileno-francés Alejandro Jodorowsky. El cine presentará ‘El Topo’, ‘La Santa Montaña’, ‘Santa Sangre’ y ‘Fando y Lis’. Las proyecciones serán el 14 y 15 de julio en el 3117 16th St. Horarios y boletos en www.roxie.com

Sábado 15 de julio

Vallenato

Desde Venezuela, la agrupación musical de vallenato Los Diablitos de Vallenato estará en la ciudad de San Francisco. Para personas mayores de 21 años. El concierto será el sábado 15 de julio, las puertas se abren a las 9 pm, en Roccapulco, en 3140 Mission St. www.roccapulco.com

Domingo 16 de julio

Orquestra Filarmónica de Jalisco

La Orquesta Filarmónica de Jalisco, una de las orquestas importantes de la escena musical mexicana, llega a San Francisco. Disfruta de un programa de compositores mexicanos y americanos, celebrando la integración entre México y Estados Unidos. El concierto será el domingo 6 de julio, de 8 pm a 11 pm, en Davies Symphony Hall, en el 201 Van Ness Ave. www.sfsymphony.org

Viernes 10 de noviembre

Ana Gabriel

La cantautora mexicana Ana Gabriel llega en concierto al Área de la Bahía. La artista se presentará el viernes 10 de noviembre, 8 pm, en el Oracle Arena de la ciudad de Oakland. Boletos en www.ticketmaster.com