Copa Oro 2017: EN VIVO Estados Unidos vs. Panamá, horario y canales de TV

La selección que dirige Bruce Arena debuta en el torneo con importantes bajas y apostándole a una camada de jóvenes que tienen como único objetivo el título

Todo está listo en la sede Nashville para que este sábado haga su debut la competición de la Copa Oro en la ciudad con los equipos representantes del Grupo B en el que el gran duelo de la segunda jornada del torneo más importante de la Concacaf sea el de Estados Unidos ante Panamá.

Estados Unidos llega a la decimocuarta edición del torneo con el mismo objetivo de siempre, conseguir el título que ya logró cinco veces, y aunque le faltan los jugadores más importantes del primer equipo que dirige Bruce Arena, el talento joven que los va a sustituir quiere brillar.

“No tengo ninguna duda que hemos hecho una buena preparación, el equipo llega con ilusión y entusiasmo, lo que significa que vamos a luchar por completar un gran torneo”, destacó Arena al concluir el ligero entrenamiento de hoy. “Nuestro objetivo será luchar por el título y para eso debemos ganar desde el inicio”.

Arena reconoce que comenzar la competición ante un rival de la clase de Panamá, que ha elevado muchísimo su nivel futbolístico, es una prueba de fuego para su equipo, dado que un triunfo les llenaría de moral y tranquilidad de cara a la primera ronda.

El veterano técnico, que está invicto desde que se puso al frente del equipo el pasado noviembre para sustituir al alemán Jurgen Klinsmann, reiteró que las estadísticas del pasado no cuentan, dado que ahora se trata de un torneo nuevo.

Además, como reconoció Arena, se trata de que los jóvenes valores como el hispano Kellyn Acosta, Dax McCarty y Joe Corona puedan desarrollar su clase en el centro del campo, donde tendrán la responsabilidad de canalizar el juego del equipo.

Por lo demostrado en el partido amistoso ante Ghana, su labor fue buena, dado que aportaron un balance perfecto entre la defensa y el ataque, e inclusive Acosta consiguió el gol de la victoria (2-1).

Si Arena espera darle oportunidad a las jóvenes promesas y desarrollar su talento de cara al Mundial de Rusia 18 y futuros compromisos internacionales, el colombiano Hernán “Bolillo” Gómez, responsable de la selección de Panamá, también llega con el mismo objetivo.

Gómez quiere probar a nuevos jugadores de titulares como es el caso de Ismael Díaz, Edgar Bárcenas, Luis Ovalle y Michael Murillo, y hacerlo ante Estados Unidos es la mejor muestra que tiene confianza en lo que pueden ofrecer al equipo.

“Sentimos que vamos a llegar bien al partido y si hacemos en el campo las cosas que tenemos trabajadas podemos competir con cualquier rival, incluido Estados Unidos”, comentó Gómez. “Siempre es bueno comenzar con el rival que más te exige porque puedes medir mejor el nivel real en el que te encuentras”.

Después del duelo entre Estados Unidos y Panamá, que siempre ha realizado buenos partidos frente al combinado de las Barras y las Estrellas en la Copa Oro, en la pasada edición le arrebató el tercer lugar, jugarán el segundo partido de la doble jornada, Nicaragua frente a Martinica, los otros dos rivales que configuran el grupo B.

Alineaciones probables

Estados Unidos: Brad Guzan; Graham Zusi, Matt Hedges, Matt Besler, Jorge Villafaña; Paul Arriola, Dax McCarty, Kellyn Acosta, Kelyn Rowe; Joe Corona y Dominic Dwyer.

Entrenador: Bruce Arena

Panamá: José Calderón; Luis Ovalle, Roberto Chen Jan Vargas, Michael Murillo; Miguel Camargo Gabriel “Gavilán” Gómez, Aníbal Godoy, Edgar Bárcenas; Ismael Díaz y Gaby Torres.

Entrenador: Hernán “Bolillo” Gómez.

Partido: Estados Unidos vs. Panamá

Estadio: Nissan Stadium, de Nashville (Tennessee).

Fecha: sábado 8 de julio

Hora: 4:30 pm Este / 3:30 pm Centro / 1:30 pm Pacífico

Canales de transmisión

México: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

USA: FOX Sports VR, Univision NOW, FOX Soccer Match Pass, Futbol de Primera Radio, Univision Deportes En Vivo, Westwood One Sports, Univision USA, Univision Deportes USA, FOX Network, fuboTV, Fox Sports GO

Panamá: TVMax 9, Sky HD, SKY Planeta Fútbol