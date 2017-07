VIDEO: Exministro admite fraude electoral, Salinas no ganó elección en el 88

Manuel Bartlett reconoce que manipularon las cifras electorales y ventila pacto entre el PRI Y PAN

MÉXICO – Manuel Bartlett afirmó que Carlos Salinas de Gortari no ganó la elección presidencial de 1988.

El ex Secretario de Gobernación precisó que no fue por medio de fraude cibernético, sino por la manipulación de cifras y, después, por la destrucción de las boletas tras un acuerdo con el PAN y la complicidad de dirigentes del entonces Frente Democrático Nacional, que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas.

Aseguró que la mejor prueba de que Salinas no ganó es la forma desesperada en que se entregó al PAN, para que en la Cámara de Diputados, erigida como Colegio Electoral, lo reconociera como Presidente electo y, meses después, se quemaran las boletas, que eran la prueba del fraude.

“Entonces, ¿quién ganó?, si se quemaron los paquetes, si se entregó Salinas al PAN –estaba muy preocupado, obviamente–, y si no revisaron los paquetes y no salió nada con este acuerdo y esa complicidad del PAN a la hora de hacer el dictamen: ‘Vámonos, tapen todo’. ¿Qué es eso? Es Salinas. No ganó la elección, la perdió”, afirmó quien presidiera la Comisión Federal Electoral.

En entrevista, 29 años después, Bartlett explica cómo fue organizada la elección y como terminó el proceso. Recuerda que hubo, por primera vez, un registro de votos a la vista de los ciudadanos, porque las actas distritales estaban afuera de los paquetes electorales y en las juntas distritales hubo un conteo público de resultados.

Mientras llegaban los resultados a las juntas, detalla, él, como Secretario de Gobernación, recibía cifras a través de llamadas telefónicas.

Agrega que, como presidente de la Comisión Federal Electoral, ofreció a los partidos compartir la información, pero, justificó, se saturaron las líneas telefónicas al iniciar el reporte de resultados.

📹 Bartlett, quien fue Secretario de Gobernación, asegura que no hubo fraude cibernético en elecciones de 1988 https://t.co/5BmsLFKxUf — REFORMACOM (@Reforma) July 8, 2017

Ahí es cuando el panista Diego Fernández de Cevallos, relata el ex titular de la SEP, denunció la caída del sistema.

El también ex Gobernador de Puebla afirma que lo que generó el escándalo fue que el entonces dirigente del PRI, Jorge de la Vega, declaró triunfador a Salinas sin tener cifras.

Esto, asegura, fue lo que desató las acusaciones de fraude y no la supuesta caída del sistema, “slogan”, dijo, que se usa en su contra para descalificarlo y no destapar la verdad del acuerdo de Salinas con el PAN.

Las concertacesiones

En referencia a su responsabilidad, considera que durante casi 30 años ha sido un chivo expiatorio por el fraude del 88.

“¿No es absurdo decir que fue el fraude, la caída del sistema? ¿No es absurdo?, pero es muy fácil, es el chivo expiatorio”, comenta.

Entonces, agrega, comenzaron las concertacesiones con el PAN, entregando Baja California y Guanajuato, y cediendo a las reformas constituciones que exigía la derecha tradicional.

-¿El PAN es cómplice de ese fraude?

-Quieres que lo diga yo o la opinión pública? Yo estoy diciendo los hechos.

-Usted es señalado como responsable de la caída del sistema.

-¿Por qué Salinas, antes de la calificación, corre aterrado a ponerse de acuerdo con el PAN? ¿Por qué se pone de acuerdo con ellos y les entrega, al final de cuentas, el país.

El ahora senador de PT-Morena pide a Cuauhtémoc Cárdenas que en vez de señalarlo a él como el responsable de un fraude, cuestione a Jorge de la Vega por qué declaró triunfador a Salinas sin tener una sola cifra.

También sugiere al fundador del PRD que no omita decir que fue traicionado por el panismo, pues había acordado con Manuel Clouthier y Rosario Ibarra que desconocerían los resultados.

Plantea que esa es la historia que se debe contar.

Para Bartlett, las descalificaciones en su contra –como las que ha expresado el ex Presidente Felipe Calderón– buscan afectar la imagen del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

“Calderón es un cínico. Cómo se atreve a decir lo de la caída del sistema si ellos fueron los que reconocieron a Salinas como Presidente. Él lo sabe porque participó en todo esto”.

Quien fuera secretario general del PRI deduce que quieren convertir en un “pecado mortal” que ahora esté cerca de López Obrador.

“Yo estoy aquí todavía. Sí puedo decir que se analice toda esta historia”, concluye.