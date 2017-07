“Me siento traicionada”, confiesa Blac Chyna

Sigue el escándalo provocado por Rob Kardashian.

No ha pasado ni una semana desde que Rob Kardashian dejara a media esfera virtual con la mandíbula desencajada al publicar varias fotos y vídeos explícitos de la madre de su hija, Blac Chyna, además de varios mensajes de texto -en los que ni se molestó en ocultar el número de teléfono de su ex- para reforzar las acusaciones de que ella le había sido infiel.

Ahora la modelo erótica ha decidido tomar cartas en el asunto apareciendo hoy lunes en el programa de televisión ‘Good Morning America’ junto a su abogada -en una entrevista grabada de antemano- para hablar de sus sentimientos después de la guerra pública que ha iniciado contra ella su exnovio y las consecuencias que podría acarrear para Rob haber compartido fotografías privadas suyas sin su consentimiento.

“Estaba destrozada, por supuesto. No me podía creer que alguien pudiese publicar esas fotos mías. Pensé ‘Oh, de acuerdo’. Es una persona en la que confiaba. Me sentía cómoda enviándole esas fotos e incluso hablando de ciertos temas. Simplemente me siento traicionada”, explica en un fragmento de la conversación a la que ha tenido acceso por adelantado la sección Page Six del diario New York Post.

La ex stripper de 29 años ha abierto su corazón para recordar qué es lo que le atrajo en un primer momento del único hijo varón del clan Kardashian, antes de que su cuento de hadas se acabase convirtiendo en una película de terror.

“Lo primero que me atrajo de Rob fue que era muy dulce, muy atento. Me pareció que necesitaba ayuda de alguien que no le acusara o le juzgara. Yo sé lo que puede ser eso. Me consideraba esa amiga que nunca le hacía preguntas o le juzgaba. Estaba ahí para él. Eso fue lo que me atrajo de él. Pasamos grandes momentos juntos. Los problemas empezaron cuando bajé la guardia”, continúa Chyna.

En el apartado legal, su representante legal, Lisa Bloom, ya envió hace unos días un comunicado a los medios en el que amenazaba a Rob Kardashian con emprender medidas legales por haber infringido el Código Penal de California, que contempla como un delito el publicar en las redes sociales fotos de carácter explícito de una antigua pareja: lo que se conoce popularmente como ‘revenge porn’ y que se traduciría al español como ‘porno de venganza’.

“Señor Kardashian, está avisado: el porno de venganza es ilegal. El ciberbullying a una expareja es acoso. Chyna terminó su relación hace meses y tiene todo el derecho a vivir su vida como ella quiera, trabajar donde quiera, vestirse como quiera, salir con quien quiera y mantener relaciones con quien quiera. Chyna y yo creemos que este asunto es muy importante para los derechos de todas las mujeres, teniendo en cuenta que muchas chicas y mujeres han sido insultadas por sus exparejas. Sus intentos de avergonzarla y controlarla están siendo rechazados por la presente. Es su cuerpo y su elección. Su vida, su elección. Apártese”, se puede leer en la efusiva declaración de intenciones de la abogada.