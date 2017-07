¿Qué busca Bartlett?

Bartlett conoce las entretelas del poder. Operó el fraude electoral y cobró muy bien sus servicios: Secretario de Educación, Gobernador de Puebla, dos veces Senador

Fui finalista a director general de la recién creada Comisión Binacional de Intercambio Académico Mex-USA apoyado por académicos de Estados Unidos y funcionarios mexicanos. La mañana antes de la decisión me llamó el subsecretario de Educación para citarme con Manuel Bartlett en Coyoacán esa tarde, yo vivía en San Diego, pero me dijo que yo era el candidato porque me apoyaban “amigos mutuos”.

La mañana siguiente un asesor de Bartlett me anunció que él sería el director. El fue aunque cayó poco después acusado de acoso sexual.

El mismo subsecretario me invitó groseramente a ver a Bartlett. En la reunión Bartlett me ofreció el puesto del asesor, le dije que consultaría con mi esposa.

No quería trabajar para el gobierno de México, pero si para ambas sociedades sin someterme a los gobiernos y menos a Bartlett, a quién considero, uno de los artífices del retroceso de la democracia mexicana. Es responsable entre otras infamias del fraude electoral de Carlos Salinas.

En una reunión binacional de educación me reclamó no haberlo ido a ver. Cuando llegue insistió en mi asesoría y respondí que no: Mi esposa no quería volver a México, la contaminación estaba muy fuerte y alguna tercera excusa ridícula. Se ofendió porque la esposa no debe contar y no se le dice que no al secretario.

Había causas de peso. Un libro mío estaba por aparecer y cuándo él lo viera me correría. Yo perdería acercandome a un político con tan baja calidad moraly esa sería la peor decisión de mi vida. Me iba bien en la academia de Estados Unidos, dónde en un semestre ganaba el salario de la UNAM de cinco años.

Bartlett conoce las entretelas del poder. Operó el fraude electoral y cobró muy bien sus servicios: Secretario de Educación, Gobernador de Puebla, dos veces Senador.

Por qué a sus más de 80 años de edad recuperó la memoria sobre el aciago fraude que consolidó el dominio neoliberal y un sistema que ha agravado la miseria económica, moral y política del país, aunque un día después volvió a perder la memoria. Charles Bowden lo acusó de estar detrás del asesinato de Kiki Camarena, y se le culpa de muchas infamias más.

¿Qué busca con la acusación del fraude de Salinas y qué consiguió por fingir no haber dicho lo dicho?

¿Cuál fue la recompensa por darse un balazo en el pie?

La última vez que lo ví fue en el senado, sin reconocerme me preguntó de que se trataba una conferencia de prensa de la senadora Dolores Padierna, y se alejó diciendo que iba en busca de reporteros. Político decadente ávido de reflectores trata de ocultar su pasado nefasto.

El pasado hizo lo suyo y no habrá consecuencias para Salinas que se robó la presidencia (igual que Calderón, Peña y otros) ni para los plomeros de la política que se sumergen en la inmundicia a cambio de premios jugosos.

Por Samuel Schmidt