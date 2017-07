“No jugamos para la gente” la polémica declaración de Jesús Dueñas y sus ‘disculpas’

Esto es lo que dijo el jugador de Tigres ante la reacción de la afición y los medios a sus palabras al final del partido con Jamaica en la Copa Oro

SAN ANTONIO – Con un Jesús Dueñas arrepentido, el Tri alista su duelo ante Curazao, su último compromiso de Fase de Grupos de la Copa Oro 2017.

El contención ofreció disculpas tras haber dicho que la selección no jugaba para gustarle a la gente, luego de que el representativo mexicano fue abucheado en el 0-0 ante Jamaica, del jueves pasado.

“No fue enfocado en la gente, en desquitarme con la gente, a lo mejor sí se malinterpretaron mis palabras, no quise decir que ellos no son fundamentales, al contrario, ellos siempre han estado apoyando”, explicó Dueñas.

“Tanto al Estadio Azteca como acá en EU que venimos a jugar, cometí un error por la temperatura del juego, porque salimos abucheados, pero en los logros que tenemos como equipo, su apoyo ha sido fundamental“.

Los dirigidos por Juan Carlos Osorio trabajaron en dos grupos en Denver, sede de su duelo ante los Reggae Boyz, para luego volar a San Antonio Texas.

La Selección ya reconoció la cancha del Alamodome, para enfrentar este domingo al campeón de la Copa del Caribe.