¿Qué hace este hombre jugando en falda y con mujeres en Wimbledon?

La belga Kim Clijsters fue en parte responsable de este momento único en el torneo

Fue durante un partido de exhibición en Wimbledon cuando la extenista belga Kim Clijsters fue interrumpida por un aficionado que intentó decirle cómo realizar un saque. De inmediato le respondió en voz alta “¿Dijiste ‘al cuerpo’?” y acto seguido lo invitó a entrar en la cancha, pero como el hombre no portaba ninguna prenda blanca, indispensable para participar en el torneo, ella misma se encargó de cumplir con el requisito prestándole una de sus faldas.

Kim realizó el servicio contra el hombre no sin un ataque de carcajadas que contagió a toda la concurrencia. ¡Un gran momento en el All England Lawn Tennis and Croquet Club!