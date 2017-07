Jakob Fugger, “el hombre más rico de la historia”

Si viviera hoy, tendría más dinero que Bill Gates, Warren Buffet, Carlos Slim y Mark Zuckerberg juntos

Si viviera hoy, Jakob Fugger (1459-1525) sería más rico que Bill Gates, Warren Buffet, Carlos Slim y Mark Zuckerberg combinados.

Según su biógrafo Greg Steinmetz, durante su vida el banquero y mercader alemán -apodado “El rico”- llegó a amasar una fortuna equivalente hoy a $400 mil millones de dólares.

Steinmetz, exeditor de The Wall Street Journal, lo considera el hombre más acaudalado de la historia y así tituló el libro que escribió sobre Fugger en 2015.

Pero aunque algunos cuestionen que se puedan comparar las riquezas de distintas épocas históricas hay algo de lo que Steinmetz está seguro.

“Jakob Fugger fue sin dudas el banquero más poderoso de todos los tiempos“, aseguró desde su casa en Nueva York.

¿En qué basa su afirmación?

“Durante la época que vivió Fugger, el Renacimiento, el mundo estaba controlado por dos figuras: el emperador del Imperio Romano y el Papa. Y Fugger financió a ambos“, señaló.

Según el autor, ningún banquero en toda la historia tuvo tanta influencia sobre el poder político como él.

“Fugger decidió que el Rey de España, Carlos I, debía ser el emperador de Roma y logró su elección (como Carlos V)”, afirmó.

“Carlos V colonizó el Nuevo Mundo. La historia no sería igual si él no hubiera llegado al poder”, consideró.

Desconocido

¿Como se explica entonces que muy pocos hayamos escuchado hablar de Jakob Fugger y en cambio sí conozcamos mucho sobre otros de sus contemporáneos, como los Médici, los hermanos Cesare y Lucrezia Borgia o Nicolás Maquiavelo?

Uno de los motivos, según Steinmetz, es que Fugger era alemán y no llegó a hacerse conocido en el mundo angloparlante .

Es más, esto mismo fue lo que motivó al autor a escribir sobre el banquero.

“Fui jefe del buró del Wall Street Journal en Berlín y escuché mencionar a Fugger seguido, pero no lograba hallar un solo texto en inglés sobre él”, contó.

Pero quizás el motivo principal por el cual pocos fuera de su país de origen conocen la historia de este hombre es porque no era un personaje colorido, como los otros famosos de su época mencionados.

No buscó convertirse en Papa ni ocupar un cargo político.

No patrocinó a ningún artista del Renacimiento. Tampoco construyó palacios o catedrales.

Su obra más famosa es Fuggerei: un proyecto de viviendas sociales que creó en su ciudad de Augsburgo, en el sur de Alemania, y que sigue siendo conocido porque quienes viven allí pagan un alquiler de $1 dólar al año.

“Los banqueros están acostumbrados a trabajar detrás de escena“, explicó Steinmetz, sobre su poca notoriedad.

Legado

Sin embargo, eso no significa que Jakob Fugger no haya dejado su huella. De hecho, su influencia puede sentirse aún hoy, aunque muchos no lo sepamos.

Aquí te presentamos cinco cosas que le debemos a este ilustre desconocido:

1. Creó la primera multinacional

En su época la actividad económica era poca. Los ricos vivían de su tierra y del trabajo de los campesinos, que recibían a cambio protección.

Fugger negoció derechos mineros a cambio de sus préstamos y así logró monopolizar el comercio de cobre y plata.

Además, comerció especias. Así, fue uno de los fundadores del capitalismo.

2. Creó el primer servicio de noticias

Fugger sabía que la información es valiosa y por ende quiso acceder a ella antes que sus competidores.

Para ello le pagó a mensajeros para que le trajeran información sobre la actividad comercial y política de distintas ciudades.

Sus sucesores mantuvieron la tradición y eventualmente crearon las Fugger Newsletters, que algunos consideran uno de los primeros diarios de la historia.

3. Creó las cuentas de ahorro, en su versión moderna

Ya otros, como los Médici, tenían bancos, pero la Iglesia Católica no permitía el pago de intereses, por considerarlo usura.

Fugger convenció al Papa Leo X -un cliente suyo- de levantar esa prohibición y empezó a ofrecer un interés del 5% anual a los clientes que depositaban su dinero en su banco de Augsburgo.

4. Financió a exploradores

Tenía 33 años cuando Colón descubrió América. Interesado en el potencial económico de estas expediciones financió el primer viaje a India.

También fue uno de los financistas del viaje alrededor del mundo de Fernando de Magallanes .

5. Provocó la Reforma protestante

Uno de los negocios que mantuvo Fugger con el Vaticano fue la venta de indulgencias .

Lo propuso como forma de financiar la catedral de San Pedro. La mitad de lo recaudado iba para ese fin y la otra mitad se la quedaba.

Este año se cumplen 500 años desde que Martín Lutero protestó contra este negocio, dando pie a la Reforma.