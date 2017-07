Cara Delevingne y Rihanna confiesan que tienen una amistad “especial”

Exitosas, bellas y se quieren.

Desde que tuvieron la oportunidad de saludarse por primera vez al final de un desfile de moda en el año 2012, la modelo Cara Delevingne y la cantante Rihanna han ido cultivando con el paso del tiempo una relación cada vez más estrecha que, como revela ahora la británica, parece haber llegado a su máximo esplendor después de que ambas coincidieran en el rodaje de la última cinta de Luc Besson, ‘Valerian y la ciudad de los mil planetas’, que se estrena este mes de agosto.

“La verdad es que ha sido maravilloso trabajar con ella. Nos conocimos hace cinco años en un evento de la industria de la moda en el que yo participaba y ahora hemos vuelto a estar juntas en un filme de Luc Besson. Las dos hemos sido siempre grandes admiradoras de su cine, así que imagínate lo que ha sido para dos amigas tan especiales protagonizar una de sus películas, algo increíble”, explicó la intérprete en el programa de la televisión británica ‘Lorraine’.

De hecho, la que fuera estrella de las pasarelas e imagen de Burberry antes de dar el salto al mundo del cine no ha dudado en presumir abiertamente de lo bien que conoce a la diva del pop, compartiendo para ello una curiosa anécdota del rodaje que deja patente el grado de complicidad que existe entre ellas.

“La he visto trabajar en el estudio, la he visto en conciertos, en reuniones de todo tipo, pero verla actuar ha sido increíble. Me hizo mucha gracia cuando Luc Besson intentó hacerle llorar y le dijo: ‘Imagina que tu último sencillo no ha llegado al número uno o que lo hiciste fatal en tu último concierto’. Yo ya sabía que esa estrategia no iba a funcionar, así que no me sorprendió que contestara: ‘¿Estas de broma? Me daría exactamente igual'”, confesó en la misma entrevista.

El orgullo con el que Cara habla de la entrañable amistad que le une a Rihanna no difiere demasiado del que proyectaba la barbadense -hace solo unos días- al ser preguntada por alguna de las muchas anécdotas que atesora de sus años de aventuras con la modelo.

“Cara y yo tenemos muchas cosas en común, además de unas agendas de trabajo muy apretadas. Por ejemplo, nos encanta hacer el tonto juntas. Poco después de conocernos, cuando no éramos tan cercanas como ahora, no tuvo ningún reparo en darme un tortazo en el culo. Hay gente que piensa que solo somos compañeras de fiesta, pero lo cierto es que nuestra amistad es muy profunda. Es divertida y una persona en la que depositar toda tu confianza”, explicaba Rihanna al diario The Sun.