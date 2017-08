Kirsten Dunst criticó al Spider-Man de Tom Holland y el actor le respondió

La actriz fue lapidaria con la versión de "Spider- Man: Homecoming" y su joven protagonista le contestó con altura

La vuelta del personaje del ‘Hombre Araña’ fue sumamente celebrada. “Spider- Man: Homecoming” recibió excelentes críticas, las cuales pusieron el foco en el espíritu adolescente del largometraje de Jon Watts. Sin embargo, a una persona el film no le gustó en absoluto: Kirsten Dunst.

La actriz, quien interpretó a Mary Jane Watson en la trilogía de Sam Raimi protagonizada por Tobey Maguire, criticó duramente a este relanzamiento comandado por Tom Holland como Peter Parker.

“Hicimos las mejores, así que… ¿a quién le importa? Sólo pienso que hagan cuantas quieran. Sólo están ordeñando la vaca por el dinero. Es tan obvio“, disparó la actriz sin pelos en la lengua.

Holland, el joven protagonista del reboot, se puso la camiseta del film de Watts y lo defendió en diálogo con la publicación Movie’n’co UK:

“Tiene derecho a su propia opinión y no soy nadie para juzgarla. Definitivamente no hago la película por dinero. Es decir, es un trabajo que creo cualquiera haría sin importar el pago. Todo lo que sé es que la pasé genial, la amé y si no quiere verla, realmente no me importa. No me desagrada de ningún modo por lo que dijo, porque tiene derecho a su opinión”, subrayó el actor.

Ustedes, ¿de qué lado están?