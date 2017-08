La llave para abrir puertas a latinos en tecnología

VamosVentures, fundada por Marcos González, se prepara para captar $25 millones e invertir en emprendedores de una comunidad con dificultades para ser reconocida por inversionistas

Hace unos años Marcos González se replanteó muy seriamente su trabajo. Este hijo de emigrantes mexicanos que llegaron a EE UU hace 50 años y consiguieron con su esfuerzo sacar adelante a su familia, estudió en las Universidades de Brown y Harvard, ha trabajado en estrategia en Boston Consulting Group, en 1999-2000 inició una empresa de tecnología con unos amigos (para la que captó $10 millones de inversionistas) y terminó en el negocio del capital riesgo, invirtiendo en empresas ya establecidas en EEUU y America Latina.

“Me llegó un momento en el que me pregunté si invertir en estas empresas era mi propósito o la razón por la que mis papás vinieron a este país”.

González dice que ha tenido una oportunidad fenomenal por las decisiones y el trabajo de sus padres y aunque tenía una carrera muy interesante se quedó con el sentimiento de que tenía que investigar otras cosas que tuvieran un significado más personal para él. Y lo hizo.

Con sus raíces, su motivación, su experiencia y su dinero ha fundador de VamosVentures, un fondo de venture capital que, como otros, está especializado en invertir en empresas nuevas de tecnología y con riesgo, pero con la particularidad de que es el primero latino y que además pone su foco en emprendedores latinos y de otras minorías. “Quería hacer algo que tuviera significado e hiciera una diferencia”, cuenta.

En estos momentos, el fondo –que dio sus primeros pasos en 2015– está captando capital de inversionistas para poder dedicar $25 millones de capital a empresas cuyos fundadores aporten diversidad a un monocromático Silicon Valley, y por extensión al mundo de la tecnología.

Para llegar a este punto González volvió a Los Ángeles desde donde vivía en la Costa Este y empezó a viajar entre esta ciudad, Silicon Valley y San Francisco, donde se mueve buena parte del futuro tecnológico del mundo. Y allí comprobó varias cosas. La primera es que vio de primera mano la riqueza que esta está creando para un grupo pequeño de gente. “Esta industria está creando el futuro pero no creo que ninguna industria en el mundo y en el pasado haya creado tanta riqueza y a tan corto plazo como este sector”. Lo segundo que vio es que apenas hay latinos en en Silicon Valley.

“Y esto es un reto para nosotros porque el mundo y este país no va a tener menos tecnología en el futuro sino más y además EE UU va a ser más latino, no menos. Estas dos tendencias que son sumamente poderosas e importantes van a chocar”, explica. González considera que en esta sociedad de creciente desigualdad desde el punto de vista económico esto va a afectar mayoritariamente a esta población.

Cuando González preguntó en Silicon Valley por qué no había latinos la respuesta que recibió en esta comunidad es que no hay latinos emprendedores en tecnología. La respuesta no tenía sentido para este hombre que no solo ha viajado por todo el país y Latinoamérica y conocido a muchos sino que reconoce el empuje de esta comunidad incluso recordando los retos que superaron sus padres. “Empecé a viajar más por el país y conocí a muchos” pero en Silicon Valley me volvieron a decir que “si fueran lo suficientemente buenos levantarían capital, pero no lo son”.

Es otra respuesta que tampoco tenía sentido para González que empezó a usar su propio dinero en invertir en empresas.

Hizo una inversión en una compañía de software de un joven mexicano de Houston que terminó siendo comprada de forma exitosa “para la empresa y los inversionistas, incluido yo”. “Cuando le felicité le dije que sería su primer inversionista en su siguiente empresa y en ese momento pensé que seguramente eso es lo que dijeron los inversionistas de Silicon Valley hace 40 años al primer empresario exitoso cuando se inició la industria del venture capital y la tecnología”, explica, “y al segundo y al tercero y al siguiente”. Entonces el panorama empresarial no era lo diverso que es hoy y las redes de contactos que se han creado, lógicas cuando se quieren controlar los riesgos y optimizar ganancias, no se abren tanto para minorías. “Ellos invierten en las personas que conocen”, razona.

González afirma que Silicon Valley fue fundada por empresarios pero también por inversionista, los dos se necesitan mutuamente y los que están allí se van a centrar en las comunidades que conocen por eso tienen que llegar inversionistas latinos porque no se puede esperar que las cosas cambien de la noche a la mañana. Él teme que se llegue tarde.

Una última consideración. González es latino. Cree y conoce la creatividad del empresariado de esta comunidad pero además es un inversionista que sabe que esto es un activo infravalorado. Es decir, que cree que apostar por estos emprendedores va a ser muy rentable.

Empezar con cuatro empresas

Aunque el fondo ha empezado con su propio capital, ha identificado cuatro empresas en las que ha invertido (FiveRun, VOIQ, Pilotly y Paladin), se ha rodeado de un grupo de inversión y socios operativos para ir sumando $25 millones a finales del año que viene procedentes de fundaciones, personas y familias con capital y empresas . El objetivo es invertir en unas ocho o 10 empresas anualmente seleccionadas entre unas 500. La información que recogemos de algunas de ellas se la trasladamos a empresas o personas que estén enfocadas en un campo particular.

González está tejiendo la red que conecte latinos y dice que el objetivo es empezar a invertirá con capital del fondo, y no solo el suyo, en el primer trimestre de 2018. De cara al futuro espera que haya más fondos dentro de VamosVentures. “Esto no se llama GonzálezVentures por una razón importante, porque quiero que se mantenga, que haya muchos inversionistas latinos y latinas que hagan crecer la plataforma de Vamos o creen sus propios fondos”. Su visión es que sea “una plataforma de oportunidades”.

¿Qué se necesita para captar capital de inversionistas?

Marcos González epxlica que los inversionistas que ponen su dinero en un fondo como el suyo quieren ver una evolución en las inversiones (track record), por eso él empezó invirtiendo su dinero en VamosVentures. Pero además, señala, hay que tener una estrategia, una serie de acuerdos que vayan flyendo y documentos legales para levantar capital.